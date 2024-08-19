Стало известно, как правильно подобрать плитку для ванной комнаты

Освещение: при естественном освещении цвет покрытия может выглядеть иначе, поэтому важно учитывать особенности освещения при выборе отделочных материалов.

Глянец: блики от глянцевой поверхности могут вызывать усталость зрения, поэтому следует учитывать этот аспект при выборе покрытия.

Размер помещения: для небольших ванных комнат рекомендуется использовать светлые оттенки плитки, что создает визуальное ощущение пространства.

Вертикальные узоры: плитка с вертикальным узором может визуально увеличить высоту потолка, что особенно актуально для помещений с невысокими потолками.