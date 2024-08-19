Стало известно, как правильно подобрать плитку для ванной комнаты

Posted 19 августа, 14:36
Published 19 августа, 14:36
Modified 10 сентября, 01:41
Updated 10 сентября, 01:41
Интерьер ванной комнаты во многом определяется индивидуальными предпочтениями владельца, однако при выборе дизайна и плитки следует учитывать несколько ключевых моментов:
Освещение: при естественном освещении цвет покрытия может выглядеть иначе, поэтому важно учитывать особенности освещения при выборе отделочных материалов.
Глянец: блики от глянцевой поверхности могут вызывать усталость зрения, поэтому следует учитывать этот аспект при выборе покрытия.
Размер помещения: для небольших ванных комнат рекомендуется использовать светлые оттенки плитки, что создает визуальное ощущение пространства.
Вертикальные узоры: плитка с вертикальным узором может визуально увеличить высоту потолка, что особенно актуально для помещений с невысокими потолками.
Геометрические узоры: крупные геометрические узоры могут быть не лучшим выбором для маленьких ванных комнат, так как они могут создавать впечатление еще более ограниченного пространства.
Керамическая плитка или кафель: этот материал широко используется для облицовки стен в ванной комнате. Производители предлагают разнообразие цветов, дизайнов и текстур по относительно доступным ценам.
Керамогранит: похож на керамическую плитку, но обладает более высокой износостойкостью и меньшей пористостью.
Стеклянная мозаика: отличный способ создать современный и уникальный дизайн интерьера ванной. Используется для отделки стен или в качестве вставок, а иногда даже для напольных покрытий.
Поскольку плитка имитирует естественные материалы, такие как дерево, камень или бетон, эксперты рекомендуют отдавать предпочтение имитационным вариантам. Однотонные решения часто кажутся скучными, поэтому лучше выбирать более живописные варианты.
Определите подходящий для вас материал: керамическая плитка или керамогранит? Первая более мягкая и легкая в обработке, второй — крупногабаритный и более прочный.
Укажите нужный размер. Для небольших помещений подойдут средние размеры: 20×30, 20×45, 60×30, 60×20 см. Для больших — крупные: 60×120, 90×100, 150×75 см.
Выберите тип покрытия: матовое, глянцевое или зеркальное. На пол рекомендуется матовое покрытие для безопасности, на стены — глянцевое для стильности.
Подберите цвет плитки. Избегайте слишком ярких оттенков, предпочтительнее выбирать теплые пастельные тона: бежевые, молочные или светлые мраморные.
Убедитесь в водонепроницаемости для ванны, чтобы обеспечить долговечность.
Уточните коэффициент износостойкости: оптимально 1–2, хотя и выше значения могут быть приемлемыми.
При покупке нескольких упаковок удостоверьтесь, что все из одной партии, чтобы избежать различий в оттенках. Оставшуюся поле ремонта плитку можно попробовать сдать в магазин.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14