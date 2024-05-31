Куда деть строительный мусор после ремонта

Posted 31 мая, 10:42
Published 31 мая, 10:42
Modified 9 сентября, 19:48
Updated 9 сентября, 19:48
Избавиться от строительного мусора законно можно разными способами, однако рекомендуется выбирать один из следующих вариантов. Во-первых, можно самостоятельно доставить его на специализированную свалку для утилизации.
Во-вторых, можно обратиться к специализированной компании, которая предоставляет услуги по вывозу строительных отходов. И, в-третьих, можно передать мусор на переработку. Важно помнить: не стоит выбрасывать строительные отходы в общественные контейнеры.
Лица, пренебрегающие правилами и выбрасывающие строительный мусор в обычные контейнеры, сталкиваются с штрафом в размере 2000–3000 рублей. Для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц эти санкции значительно выше.
В случае, если нарушение повторяется в течение года, штраф увеличивается до 3000–5000 рублей, что может оказаться серьезным финансовым бременем для любителей ремонта.
Если действия гражданина привели к вреду здоровью людей, окружающей среде или, что еще хуже, вызвали эпидемию, размер штрафа составит 5000–7000 рублей.
После завершения ремонта квартиры требуется провести стандартную уборку, включающую множество этапов. Это включает быстрое удаление строительного мусора, очистку от грязи и следов от краски, цемента, клея и других строительных материалов. Генеральная уборка также входит в этот список, гарантируя, что все поверхности квартиры будут тщательно вымыты и дезинфицированы.
Если на мебели, дверях или стенах обнаружены пятна и загрязнения, они будут эффективно удалены. Дополнительные услуги могут включать химчистку мягких поверхностей, очистку сантехники и удаление ржавчины. По желанию клиента, уборка также может быть расширена на лестничные пролеты и прилегающие территории.
Цены на клининг варьируются в зависимости от выбранных услуг, общей площади помещения и других параметров заказа. Согласно данным популярных маркетплейсов услуг, средняя стоимость услуги «клининг» во втором квартале 2023 года составила 2437 рублей в Москве. Средняя цена за генеральную уборку одной жилой комнаты на Avito составила 1000 рублей. При проведении простой поддерживающей уборки в квартире или доме пользователи, как правило, платят меньше — от 500 рублей за одну комнату.
Самая дорогая услуга — генеральная уборка, средняя цена которой в Москве составляет 4500 рублей на Avito. При генеральной уборке в стоимость входят дополнительные опции: чистка внутри холодильника, плиты, микроволновой печи, чистка люстр и при необходимости замена постельного белья.
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