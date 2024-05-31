Куда деть строительный мусор после ремонта

Цены на клининг варьируются в зависимости от выбранных услуг, общей площади помещения и других параметров заказа. Согласно данным популярных маркетплейсов услуг, средняя стоимость услуги «клининг» во втором квартале 2023 года составила 2437 рублей в Москве. Средняя цена за генеральную уборку одной жилой комнаты на Avito составила 1000 рублей. При проведении простой поддерживающей уборки в квартире или доме пользователи, как правило, платят меньше — от 500 рублей за одну комнату.