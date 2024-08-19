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Posted 19 августа, 13:37

Published 19 августа, 13:37

Modified 10 сентября, 05:57

Updated 10 сентября, 05:57

Семь лайфхаков, которые сожгут жир на животе всего за 14 дней

Семь лайфхаков, которые сожгут жир на животе всего за 14 дней

19 августа 2024, 13:37
Фото: Изображение Midjourney
Для борьбы с жиром на животе достаточно внести несколько изменений в рацион и образ жизни.

Вот ключевые рекомендации по методу Zero Belly Diet от Дэвида Зинченко:

  1. Утренняя прогулка до завтрака: Прогулка на свежем воздухе помогает регулировать циркадные ритмы, что способствует снижению веса и улучшению здоровья сердца.
  2. Завтрак с высоким содержанием клетчатки: Овсянка с фруктами снижает уровень холестерина и улучшает микрофлору кишечника.
  3. Предпочтение красным фруктам: Красные фрукты и ягоды благодаря флавоноидам помогают сжигать жир.
  4. Добавление авокадо: Богатое ненасыщенными жирами, авокадо подавляет аппетит и препятствует накоплению жира.
  5. Яйца в рационе: Яйца насыщают белком и холином, который помогает снизить жир в области печени.
  6. Смузи на растительном белке: Веганские протеиновые напитки ускоряют метаболизм и помогают избежать вздутия.
  7. Цитрусовая «спа-вода»: Вода с цитрусами очищает организм и стимулирует пищеварение.

Эти советы помогут не только убрать жир на животе, но и улучшить общее состояние здоровья, написал Shape.ru.

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#Ольга Земскова#Еда#Диеты#Стройность#Вес#Как сбросить вес#Лишний вес
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