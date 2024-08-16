Жирные разговоры: что это и почему они опасны

Такие разговоры стали особенно заметными в начале 2000-х годов, когда психологи начали активно исследовать влияние негативного образа тела на психическое здоровье. Термин «жирные разговоры» (fat talk) был введен для обозначения таких обсуждений, которые часто происходят среди женщин. Это могут быть высказывания типа «Какая же я жирная!» или «Мне надо сбросить пару килограммов», а также осуждение чужого веса, например, «Она и так полная, а все время ест».