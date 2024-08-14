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Posted 14 августа, 18:06

Published 14 августа, 18:06

Modified 10 сентября, 05:37

Updated 10 сентября, 05:37

5 признаков, что энергетический вампир — это вы

5 признаков, что энергетический вампир — это вы

14 августа 2024, 18:06
Фото: Изображение Midjourney
Энергетический вампиризм — это не только про других людей. Возможно, вы сами незаметно вытягиваете энергию из окружающих.

Проверьте, есть ли у вас следующие признаки:

  1. Не переносите одиночество — вампиры не могут находиться в одиночестве, постоянно нуждаются в компании, чтобы чувствовать себя живыми и избежать чувства пустоты.
  2. Притягиваете драму — если конфликты и напряженные ситуации преследуют вас, возможно, вы сами их создаете, чтобы подпитываться эмоциями окружающих.
  3. Любите сплетни — обсуждение других помогает вам почувствовать себя лучше и значимее, отвлекая от собственных проблем.
  4. Жаждете внимания — вам важно всегда быть в центре событий, чтобы получать эмоциональную подпитку и ощущение собственной значимости.
  5. Не доверяете людям — подозрительность и потребность в постоянных доказательствах лояльности усложняют ваши отношения и создают напряжение.

Если вы узнали себя в этих признаках, возможно, стоит задуматься о том, как вы взаимодействуете с окружающими и как это влияет на ваши отношения, пишет Shape.ru.

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#Ольга Земскова#Психологи#Психология
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