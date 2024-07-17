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Posted 17 июля, 16:54

Published 17 июля, 16:54

Modified 10 сентября, 04:04

Updated 10 сентября, 04:04

Восполнение энергии: практики, которые работают

Восполнение энергии: практики, которые работают

17 июля 2024, 16:54
Фото: Изображение Midjourney
Обязательства, домашние дела, задачи и тяжелые переживания истощают и снижают продуктивность. Психолог и коуч Асель Есенбай предлагает эффективные техники для восстановления энергии.

Техника «Я НЕ должна»

Каждый день мы говорим себе «я должна» и это отнимает силы. Простая техника «Я не должна» поможет вам освободиться от этих установок.

  • Найдите спокойное место и выпишите на бумагу все, что вы считаете своими обязанностями, добавляя частицу «не».
  • Перечислите не менее ста пунктов, например: «Я не должна работать», «Я не должна готовить», «Я не должна быть скромной».

Это не означает, что вы прекратите выполнять эти обязанности, но выписав их, вы почувствуете облегчение и прилив энергии.

Техника на контакт

Эта техника помогает переработать подсознательные установки и травмы.

  • Найдите близкого человека, который поможет.
  • Сядьте друг напротив друга, установите зрительный контакт.
  • Пусть он скажет: «Дай мне эту руку», и вы протянете свою руку.
  • Близкий человек возьмет вашу руку, вернет ее на ваше колено и скажет «спасибо».

Практика может вызвать легкое трансовое состояние, что помогает психике восстанавливать энергию и обрабатывать негативные эмоции.

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#Ольга Земскова#Психологи#Психология
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