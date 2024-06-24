Шесть типов депрессии: новый подход к лечению

Posted 24 июня, 14:47
Published 24 июня, 14:47
Modified 10 сентября, 02:53
Updated 10 сентября, 02:53
Исследователи из Стэнфорда выделили шесть подтипов депрессии, используя мозговую визуализацию и машинное обучение. Это открытие позволяет индивидуально подбирать наиболее эффективные методы лечения, основанные на особенностях мозговой активности каждого пациента.
Визуализация мозга и кластерный анализ позволили выделить шесть биотипов депрессии. Каждый из них по-разному реагирует на лечение. Например, один подтип лучше всего отвечает на антидепрессант венлафаксин, другой — на поведенческую терапию.
Ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (ФМРТ) для измерения активности мозга у пациентов с депрессией и тревогой. Это позволило определить, какой тип лечения будет наиболее эффективен для конкретного биотипа.
Команда исследователей продолжает изучать новые методы лечения для всех шести биотипов, включая традиционно не используемые препараты. Они также работают над разработкой простых стандартов для применения мозговой визуализации в клинической практике, написал neurosciencenews.com.
Этот персонализированный подход к лечению депрессии может революционизировать психиатрическую помощь, обеспечивая правильный выбор терапии с первого раза и значительно улучшая качество жизни пациентов.
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