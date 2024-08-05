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Posted 5 августа, 14:58

Published 5 августа, 14:58

Modified 10 сентября, 05:00

Updated 10 сентября, 05:00

6 лучших напитков для снижения аппетита: попробуйте сегодня

6 лучших напитков для снижения аппетита: попробуйте сегодня

5 августа 2024, 14:58
Фото: Изображение Midjourney
Испытываете приступы голода? Попробуйте эти напитки, чтобы снизить аппетит и избежать переедания.

Сок сельдерея

Сельдереевый сок, популярный в статьях о похудении, помогает в снижении веса благодаря своим противовоспалительным свойствам и низкой калорийности. Выжимая сок, избегайте добавления фруктов, чтобы не повышать уровень сахара в крови.

Зеленый чай

Диетологи рекомендуют зеленый чай для подавления голода. Он содержит катехины и кофеин, которые ускоряют метаболизм. Лучший эффект достигается при сочетании с физическими упражнениями.

Другие виды чая

Синий, травяной и мятный чай могут ускорить обмен веществ и снизить аппетит. Охлажденный несладкий чай также полезен для уменьшения воспалений.

Черный кофе

Черный кофе, без сахара и добавок, помогает подавить аппетит и обладает противовоспалительными свойствами. Однако доказательств его эффективности для подавления голода немного.

Яблочный уксус

Этот модный напиток может помочь сжигать жировые ткани и уменьшать накопление жира. Однако будьте осторожны, чтобы не повредить зубную эмаль и здоровье в целом, написал Marieclaire.ru.

Вода

Главный союзник в борьбе с лишним весом — вода. Часто жажду можно принять за голод. Пейте восемь стаканов в день для детоксикации и поддержания организма.

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#Ольга Земскова#Еда#Диеты#Напитки#Еда и напитки
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