6 лучших напитков для снижения аппетита: попробуйте сегодня

Posted 5 августа, 14:58
Published 5 августа, 14:58
Modified 10 сентября, 05:00
Updated 10 сентября, 05:00
Сельдереевый сок, популярный в статьях о похудении, помогает в снижении веса благодаря своим противовоспалительным свойствам и низкой калорийности. Выжимая сок, избегайте добавления фруктов, чтобы не повышать уровень сахара в крови.
Диетологи рекомендуют зеленый чай для подавления голода. Он содержит катехины и кофеин, которые ускоряют метаболизм. Лучший эффект достигается при сочетании с физическими упражнениями.
Синий, травяной и мятный чай могут ускорить обмен веществ и снизить аппетит. Охлажденный несладкий чай также полезен для уменьшения воспалений.
Черный кофе, без сахара и добавок, помогает подавить аппетит и обладает противовоспалительными свойствами. Однако доказательств его эффективности для подавления голода немного.
Этот модный напиток может помочь сжигать жировые ткани и уменьшать накопление жира. Однако будьте осторожны, чтобы не повредить зубную эмаль и здоровье в целом, написал Marieclaire.ru.
Главный союзник в борьбе с лишним весом — вода. Часто жажду можно принять за голод. Пейте восемь стаканов в день для детоксикации и поддержания организма.
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