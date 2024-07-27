Как избавиться от похмелья: эффективные советы от диетологов

Похмелье возникает в том случае, если мы слишком много употребляем алкоголь и организм не может справиться с расщеплением веществ, вырабатываемых в результате распада спирта. В организме происходит большая борьба, алкоголь частично всасывается сначала в желудке, а потом в тонком кишечнике. Поэтому, если вы собираетесь употреблять спиртное, стоит хорошо закусывать.