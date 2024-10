Как избавиться от похмелья: эффективные советы от диетологов

От куда берется похмелье? Запаситесь минеральной водой Что еще помогает избавиться от похмелья?

Голова болит, желудок плывет — всем известное похмелье! Что вызывает тошноту после употребления алкоголя и что нужно съесть для облегчения симптомов рассказал специалист по питанию the Joint and Two cocks.

От куда берется похмелье? Похмелье возникает в том случае, если мы слишком много употребляем алкоголь и организм не может справиться с расщеплением веществ, вырабатываемых в результате распада спирта. В организме происходит большая борьба, алкоголь частично всасывается сначала в желудке, а потом в тонком кишечнике. Поэтому, если вы собираетесь употреблять спиртное, стоит хорошо закусывать. «Кровь, поступающая из желудочно-кишечного тракта, направляется в печень, где происходит расщепление алкоголя и его превращение в токсичный ацетальдегид, а впоследствии в безвредную уксусную кислоту. При употреблении алкоголя ацетальдегид накапливается и приводит к головокружению, тошноте и головным болям», — объясняет специалист по питанию Хедвиг Якешова. Другим негативным последствием алкоголя является обезвоживание и потеря полезных минералов. «Обезвоживание также является причиной головной боли. Печень настолько занята разложением алкоголя, что нарушается процесс выброса глюкозы в кровь и приводит к гипогликемии», — рассказывает Хедвиг. Запаситесь минеральной водой Мы не всегда можем придерживаться на вечеринке одного-два бокала. Приготовьте у себя дома перед вечеринкой специальный запас продуктов и напитков, которые помогут справиться с похмельем. «Утром, когда вы просыпаетесь с похмелья, вам в основном необходима вода. К сожалению, при расщеплении алкоголя страдать будете в первую очередь вы до тех пор, пока организм не справиться с избытком этого вещества. Я предлагаю сделать напиток из негазированной минеральной воды и винцентки в соотношении 1: 1 и пить его маленькими глотками, если позволит желудок. Я не рекомендую газированные подслащенные напитки или концентрированные соки, они могут вызвать неприятные ощущения в желудке», — объясняет Хедвиг. Что еще помогает избавиться от похмелья? Специалист по пиву в Ambiente Люси Янечкова и главный пивовар Two cocks Лукаш Томша рассказали, что их спасает в те дни, когда они страдают от похмелья. «Лично мне помогают бананы, а также чесночный суп и суп фо. В дни, когда я особо сильно страдаю (это бывает всего раз в год), то ем фастфуд и много-много сплю». «Обычно рекомендуется обильное употребление безалкогольных напитков, на завтрак вареное яйцо, бульон и возможно банан как источника калия».