Питьевой коллаген: как он на самом деле работает и есть ли ему альтернатива?

Posted 19 августа, 10:45
Published 19 августа, 10:45
Modified 10 сентября, 03:13
Updated 10 сентября, 03:13
Коллаген — это структурный белок, который является основным строительным материалом для кожи, волос, ногтей, сухожилий, хрящей и костей. Наш организм постоянно вырабатывает коллаген, но после 20 лет его «производство» начинает замедляться.
Кроме того, коллаген, который уже содержится в наших тканях, повреждается под воздействием внешних факторов — солнечного света, курения, употребления алкоголя, употребляемых сладостей. В результате кожа с дефицитом коллагена выглядит более тонкой, дряблой, покрыта морщинками.
В этой связи вполне логично, что люди употребляют добавки, которые восполняют объем коллагена в тканях. Но действительно ли регулярное использование этого продукта может принести пользу?
«Теория, доказывающая пользу добавок с коллагеном, заключается в следующем: при пероральном употреблении молекулы коллагена расщепляются на аминокислоты. Циркулируя в нашей крови, они сигнализируют организму о том, что произошло повреждение и нужна дополнительная выработка коллагена, чтобы это исправить», — говорит доцент дерматологии клиники Маунт-Синай Джошуа Цайхнер.
Однако, по словам специалиста, истинную эффективность коллагеновых добавок еще предстоит доказать.
«Определить, связано ли улучшение состояния вашей кожи с коллагеновой добавкой или другими факторами образа жизни, сложно. Тем более что многие добавки содержат другие витамины и антиоксиданты, которые потенциально могут принести пользу», — говорит Цайхнер.
Если вы действительно беспокоитесь о своем коллагене, то сосредоточьте свое внимание на регулярном использовании солнцезащитных средств и средств по уходу за кожей, имеющих в составе гликолевую кислоту, ретинол и бакучиол, советует эксперт.
«Нет никаких доказательств того, что коллагеновые добавки вредны для здоровья, особенно если у вас здоровая печень и почки», — успокаивает любителей добавок Джошуа Цайхнер.
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