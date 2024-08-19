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Posted 19 августа, 10:45

Published 19 августа, 10:45

Modified 10 сентября, 03:13

Updated 10 сентября, 03:13

Действительно ли употребление коллагена целесообразно? Что говорят эксперты

Питьевой коллаген: как он на самом деле работает и есть ли ему альтернатива?

Обновлено 10 сентября 2024, 03:13
Фото: Изображение Midjourney
Действительно ли употребление коллагена целесообразно? Что говорят эксперты
Польза питьевого коллагена сегодня очень активно обсуждается. Многие бьюти-блогеры активно рекламируют этот продукт, считая его естественным активатором роста волос, ресниц, ногтей, обновления кожи. Но так ли это на самом деле? Спросили у экспертов.

Что такое коллаген?

Коллаген — это структурный белок, который является основным строительным материалом для кожи, волос, ногтей, сухожилий, хрящей и костей. Наш организм постоянно вырабатывает коллаген, но после 20 лет его «производство» начинает замедляться.

Кроме того, коллаген, который уже содержится в наших тканях, повреждается под воздействием внешних факторов — солнечного света, курения, употребления алкоголя, употребляемых сладостей. В результате кожа с дефицитом коллагена выглядит более тонкой, дряблой, покрыта морщинками.

Коллаген — это структурный белок, который является основным строительным материалом для кожи, волос, ногтей, сухожилий, хрящей и костейКоллаген — это структурный белок, который является основным строительным материалом для кожи, волос, ногтей, сухожилий, хрящей и костей
Коллаген — это структурный белок, который является основным строительным материалом для кожи, волос, ногтей, сухожилий, хрящей и костей. Фото: Изображение Midjourney

Как он работает?

В этой связи вполне логично, что люди употребляют добавки, которые восполняют объем коллагена в тканях. Но действительно ли регулярное использование этого продукта может принести пользу?

«Теория, доказывающая пользу добавок с коллагеном, заключается в следующем: при пероральном употреблении молекулы коллагена расщепляются на аминокислоты. Циркулируя в нашей крови, они сигнализируют организму о том, что произошло повреждение и нужна дополнительная выработка коллагена, чтобы это исправить», — говорит доцент дерматологии клиники Маунт-Синай Джошуа Цайхнер.

Однако, по словам специалиста, истинную эффективность коллагеновых добавок еще предстоит доказать.

«Определить, связано ли улучшение состояния вашей кожи с коллагеновой добавкой или другими факторами образа жизни, сложно. Тем более что многие добавки содержат другие витамины и антиоксиданты, которые потенциально могут принести пользу», — говорит Цайхнер.
Определить, связано ли улучшение состояния вашей кожи с коллагеновой добавкой или другими факторами образа жизни, сложноОпределить, связано ли улучшение состояния вашей кожи с коллагеновой добавкой или другими факторами образа жизни, сложно
Определить, связано ли улучшение состояния вашей кожи с коллагеновой добавкой или другими факторами образа жизни, сложно. Фото: Изображение Midjourney

Альтернатива коллагену

Если вы действительно беспокоитесь о своем коллагене, то сосредоточьте свое внимание на регулярном использовании солнцезащитных средств и средств по уходу за кожей, имеющих в составе гликолевую кислоту, ретинол и бакучиол, советует эксперт.

«Нет никаких доказательств того, что коллагеновые добавки вредны для здоровья, особенно если у вас здоровая печень и почки», — успокаивает любителей добавок Джошуа Цайхнер.
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#Дмитрий Митраков#Здоровье#Красота#Еда#Все материалы авторов
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