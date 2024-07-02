Похудение для ленивых: топ-5 способов

Медовая диета звучит как оксюморон, однако на самом деле она работает. Ее суть проста — в каждое блюдо, которое вы употребляете, следует добавлять небольшое количество меда. Это помогает уменьшить тягу к сладкому, и, как следствие, избавиться от лишних килограммов. При этом медовая диета не способствует повышению уровня сахара в крови. Максимум, который вы можете себе позволить, — не более четырех столовых ложек меда в день.