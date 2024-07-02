Похудение для ленивых: топ-5 способов

Posted 2 июля, 13:08
Published 2 июля, 13:08
Modified 10 сентября, 03:22
Updated 10 сентября, 03:22
Медовая диета звучит как оксюморон, однако на самом деле она работает. Ее суть проста — в каждое блюдо, которое вы употребляете, следует добавлять небольшое количество меда. Это помогает уменьшить тягу к сладкому, и, как следствие, избавиться от лишних килограммов. При этом медовая диета не способствует повышению уровня сахара в крови. Максимум, который вы можете себе позволить, — не более четырех столовых ложек меда в день.
Если вы всегда относились к китайской медицине с опасением и недоверием, пришло время получить о ней представление. Смысл использования таких игл заключается в воздействии на те точки, которые отвечают за чувство голода. Способ действенный, однако для получения результата нужно будет пройти курс — не менее десяти сеансов.
Витамин Д необходим нашему организму, кроме того, он помогает держать вес в норме. Так что в борьбе с лишними килограммами этот витамин просто необходим. Он способствует регулированию аппетита, и, если организм получает его в достаточном количестве, вес начинает снижаться. Витамин Д может поступать в организм с продуктами, например с молоком, яйцами и рыбой, либо в виде дополнительных добавок.
В ягодах в большом количестве содержатся антиоксиданты, и очевидным чемпионом в этом считается клубника. В ней есть витамин С, повышающий скорость метаболизма, а также кальций, который помогает избавляться от лишних килограммов. Одной порции ягод хватает для того, чтобы снизить в крови уровень сахара и отказаться от вредного для фигуры десерта.
Спаржа — достаточно полезный продукт, который, помимо всего прочего, считается еще и диуретиком. Если употреблять ее регулярно и в достаточном количестве, из организма будет выводиться лишняя жидкость, соответственно, вес начнет уменьшаться без особых усилий. Кроме того, в спарже есть антиоксиданты, витамины группы А, В и С. А еще спаржа имеет небольшую энергетическую ценность — всего 20 килокалорий на 100 г.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14