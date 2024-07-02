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Posted 2 июля, 13:08

Published 2 июля, 13:08

Modified 10 сентября, 03:22

Updated 10 сентября, 03:22

Похудение для ленивых: топ-5 способов

2 июля 2024, 13:08
Считаете, что слишком ленивы для упорной борьбы с лишним весом? Попробуйте пять методов, которые осилят даже очень ленивые люди — это просто и действенно!

Мед

Медовая диета звучит как оксюморон, однако на самом деле она работает. Ее суть проста — в каждое блюдо, которое вы употребляете, следует добавлять небольшое количество меда. Это помогает уменьшить тягу к сладкому, и, как следствие, избавиться от лишних килограммов. При этом медовая диета не способствует повышению уровня сахара в крови. Максимум, который вы можете себе позволить, — не более четырех столовых ложек меда в день.

Медовая диета звучит как оксюморон, однако на самом деле она работаетМедовая диета звучит как оксюморон, однако на самом деле она работает
Медовая диета звучит как оксюморон, однако на самом деле она работает. Фото: Изображение Midjourney

Акупунктурные иглы

Если вы всегда относились к китайской медицине с опасением и недоверием, пришло время получить о ней представление. Смысл использования таких игл заключается в воздействии на те точки, которые отвечают за чувство голода. Способ действенный, однако для получения результата нужно будет пройти курс — не менее десяти сеансов.

Витамин Д

Витамин Д необходим нашему организму, кроме того, он помогает держать вес в норме. Так что в борьбе с лишними килограммами этот витамин просто необходим. Он способствует регулированию аппетита, и, если организм получает его в достаточном количестве, вес начинает снижаться. Витамин Д может поступать в организм с продуктами, например с молоком, яйцами и рыбой, либо в виде дополнительных добавок.

Витамин Д может поступать в организм с продуктами, например с молоком, яйцами и рыбойВитамин Д может поступать в организм с продуктами, например с молоком, яйцами и рыбой
Витамин Д может поступать в организм с продуктами, например с молоком, яйцами и рыбой. Фото: 1MI

Ягоды

В ягодах в большом количестве содержатся антиоксиданты, и очевидным чемпионом в этом считается клубника. В ней есть витамин С, повышающий скорость метаболизма, а также кальций, который помогает избавляться от лишних килограммов. Одной порции ягод хватает для того, чтобы снизить в крови уровень сахара и отказаться от вредного для фигуры десерта.

В ягодах в большом количестве содержатся антиоксиданты, и очевидным чемпионом в этом считается клубникаВ ягодах в большом количестве содержатся антиоксиданты, и очевидным чемпионом в этом считается клубника
В ягодах в большом количестве содержатся антиоксиданты, и очевидным чемпионом в этом считается клубника. Фото: 1MI

Спаржа

Спаржа — достаточно полезный продукт, который, помимо всего прочего, считается еще и диуретиком. Если употреблять ее регулярно и в достаточном количестве, из организма будет выводиться лишняя жидкость, соответственно, вес начнет уменьшаться без особых усилий. Кроме того, в спарже есть антиоксиданты, витамины группы А, В и С. А еще спаржа имеет небольшую энергетическую ценность — всего 20 килокалорий на 100 г.

#Алина Ибрагимова#Здоровье#Красота#Еда#Похудение#Все материалы авторов
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