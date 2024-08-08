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Posted 8 августа, 07:18

Published 8 августа, 07:18

Modified 10 сентября, 02:08

Updated 10 сентября, 02:08

Четыре нижегородки сидели на разных диетах и рассказал о результатах

Четыре нижегородки сидели на разных диетах и рассказал о результатах

8 августа 2024, 07:18
Фото: Изображение Midjourney
Четыре сотрудницы издания NewsNN решили проверить на себе различные диеты. Теперь они поделили результатами проделанной над собой работы.

Как пишет newsnn.ru, в рамках эксперимента решено было соблюдать интервальное голодание, 1300 калорий + спорт, DASH-диету, «бешеную сушку».

Интервальное голодание

Дарья, 30 лет

Изменения в весе: -1,6 кг.

Изменения в объемах: -2 см в талии, -1 см в бедрах.

Срывы: не было.

Дарье разрешено было есть в течение восьми часов, а остальные 16 часов приходилось голодать. Девушка ежедневно завтракала в 11:30 и ужинала в 19:30. Хотя строгих ограничений в определенных продуктах не было, Дарья решила убрать из рациона сладкое и мучное.

Дарья жаловалась, что до начала диеты любила наедаться на ночь, а спустя две недели интервального голодания практически избавилась от данной привычки. У девушки ранее уже был опыт соблюдения других диет, и она призналась, что рассчитывала на более ощутимый результат от интервального голодания.

1300 калорий + спорт

Екатерина, 33 года

Изменения в весе: -1,5 кг.

Изменения в объемах: -4 см в талии, -3 см в бедрах.

Срывы: были.

Екатерина не горела желанием строго ограничивать себя в еде, поэтому выбрала стратегию умеренного питания в сочетании с физической нагрузкой. Прием пищи при этом должен был не превышать 1300 калорий за день. Также необходимо было учитывать, чтобы процентное соотношение белков, жиров и углеводов было равноценным. Ведь если в ежедневном рационе только 10–15% белков, а остальное — жиры и углеводы, то похудения будет крайне тяжело достичь.

Екатерина не только следила за потребляемыми калориями, но и занималась боксом. Помимо этого, ежедневно девушка старалась проходить не менее 10 тысяч шагов в день.

Екатерина составляла свой рацион, опираясь на приложение по подсчету калорий.

Чаще всего девушка выбирала для себя мясо индейки или курицы, тунца, яйца, овощи, а также минимальное количество круп. Перекусы состояли из легкого сыра и протеиновых панкейков. Соль ограничивать не пришлось, а в качестве заправки для салатов Екатерина использовала оливковое масло или соевый соус, а сахар еще до начала диеты она заменила на сахарозаменитель.

DASH-диета

Алена, 30 лет

Изменения в весе: -2,5 кг.

Изменения в объемах: -2 см в талии, -2 см в бедрах.

Срывы: были.

Третья участница выбрала для себя DASH-диету, которая предполагает включение в рацион продуктов для нормализации артериального давления и уровня сахара в крови.

Это фрукты, овощи, обезжиренные молочные продукты, цельнозерновые продукты, рыба, птица, бобы, орехи. Из меню были исключены жирные, мучные, сладкие продукты, включая сахарозаменитель, а количество соли сокращалось до чайной ложки в день.

Фото: 1MI

Алена жаловалась на невкусный из-за недостатка соли домашний суп, сахарные ломки, отсутствие энергии к вечеру на фоне полного отказа от сахара. За эти две недели девушке пришлось побегать по магазинам в поисках нужных продуктов.

Срывы происходили, когда Алена оказывалась в местах, где не было подходящей ей пищи.

«Бешеная сушка»

Мария, 26 лет

Изменения в весе: -3 кг.

Изменения в объемах: -5 см в талии, -1 см в бедрах.

Срывы: не было.

Марии предстояло пойти по наиболее сложному пути и исключить из рациона мучное и сладкое. Так как девушка не очень любит проводить время на кухне, она решила ограничиться приготовлением самых простых блюд.

Мария отказалась от макарон, круп и фруктов, картофеля, алкоголя, газировки и фастфуда, оставив в меню только молочку, яйца, овощи, гречку, овсянку на воде, немного орехов, любые овощи и куриное филе. Помимо этого, все две недели она соблюдала питьевой режим.

Фото: newsnn.ru

Девушка отмечает, что благодаря такой диете она начала стремительно приходить в форму, о чем свидетельствуют как замеры, так и внешние изменения. При этом Мария упоминает, что дважды в неделю она ходит на жесткие кардио- и силовые тренировки на батутах. Также девушка делала растяжку по утрам и много ходила, что помогло повлиять на конечный результат.

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