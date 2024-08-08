Четыре нижегородки сидели на разных диетах и рассказал о результатах

Екатерина не горела желанием строго ограничивать себя в еде, поэтому выбрала стратегию умеренного питания в сочетании с физической нагрузкой. Прием пищи при этом должен был не превышать 1300 калорий за день. Также необходимо было учитывать, чтобы процентное соотношение белков, жиров и углеводов было равноценным. Ведь если в ежедневном рационе только 10–15% белков, а остальное — жиры и углеводы, то похудения будет крайне тяжело достичь.