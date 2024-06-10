Диета Weight Watchers против «уколов для похудения»: как быстро снизить вес

Posted 10 июня, 10:00
Published 10 июня, 10:00
Modified 10 сентября, 02:00
Updated 10 сентября, 02:00
Система похудения Weight Watchers была придумана еще в прошлом веке американкой Джин Нидеч, которая долго и безуспешно боролась с ожирением. Сейчас диета Weight Watchers считается одной из популярных программ по снижению веса в мире и занимает четвертое место в списке эффективных диет.
Диета разработана в виде таблицы, где каждому блюду и напитку присваивается балл в зависимости от его питательности. Кроме того, каждому человеку присваивается определенное количество баллов, которые складываются в соответствии с возрастом, весом, уровнем активности, образом жизни. Далее просто нужно складывать баллы потребляемой пищи и следить, чтобы их количество не превышало личные баллы. Например, при весе в 101 кг человек должен съедать на 25 баллов день.
Здесь нет строгих ограничений и запретов, подсчета калорий и изнуряющих тренировок. Можно есть сыр, хлеб и даже сосиски — правда, в ограниченном количестве. Питаться нужно не менее трёх раз в день, причем завтрак категорически нельзя пропускать.
Кроме того, если сидящий на диете Weight Watchers планирует на выходные посещение ресторана или визит на ужин к друзьям, он может накопить баллы впрок. То есть он может каждый день в течение недели «недоедать» по 2-3 балла, чтобы накопить резерв на выходные.
В самой системе Weight Watchers можно найти множество питательных и вкусных рецептов из так называемых «нулевых» продуктов, то есть тех, за которые не начисляются баллы. В этот список, например, входит листовая зелень, курица, индейка, молочная продукция, рыба, некрахмалистые овощи, свежие фрукты, яйца, ягоды.
Процесс похудения происходит очень плавно и безболезненно, не вызывая дискомфорта, стресса и постоянного чувства голода. Приверженцы диеты уверяют, что в течение недели, придерживаясь правил Weight Watchers, можно легко сбросить 2-3 кг.
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