Диета Weight Watchers против «уколов для похудения»: как быстро снизить вес

Диета разработана в виде таблицы, где каждому блюду и напитку присваивается балл в зависимости от его питательности. Кроме того, каждому человеку присваивается определенное количество баллов, которые складываются в соответствии с возрастом, весом, уровнем активности, образом жизни. Далее просто нужно складывать баллы потребляемой пищи и следить, чтобы их количество не превышало личные баллы. Например, при весе в 101 кг человек должен съедать на 25 баллов день.