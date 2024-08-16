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Posted 16 августа, 12:58

Published 16 августа, 12:58

Modified 10 сентября, 05:44

Updated 10 сентября, 05:44

Знакомые лица: актеры из нашей юности, которые снялись в современных сказках

16 августа 2024, 12:58
Сегодняшний материал посвящается тем, кто при просмотре фильма часто восклицает «да это же тот актёр, ну из того старого фильма, помните?!». Давайте вместе посмотрим на то, как сейчас выглядят артисты из киношедевров нашей юности, и оценим, так ли они хороши на экране, как раньше.

Нодар Мгалоблишвили

Актёр с демонической внешностью, сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви», снова «засветился» на экране в 2004 году. На сей раз он исполнил роль Кощея Бессмертного в картине «Чудеса в Решетове». Артист, что называется, в своем репертуаре.

Мария Аронова

Те, кто смотрел в 2003 году сериал «Весёлая семейка», наверняка помнят Марию в роли управдома Морозовой. Аронова продолжает играть сильных женщин и недавно снялась в киносказке «Бременские музыканты». Актриса сыграла харизматичную атаманшу.

Роман Мадянов

Мадянов появился на экранах еще будучи ребенком, но и во взрослом возрасте остался востребованным и интересным актером. В начале нулевых он сыграл начальника конторы в знаменитом сериале «Дальнобойщики». Прошло двадцать с лишним лет — и Мадянов предстал перед зрителями в роли царя Феофана из сказки «По щучьему велению». Вот это карьерный рост!

Елена Валюшкина

Красавица Мария из «Формулы любви» — первая звездная роль начинающей актрисы Валюшкиной. Образ чистой и нежной девушки прекрасно удался актрисе, но она не стала заложницей амплуа. Это подтверждает ее персонаж из сказочной саги «Последний богатырь» — коварная Галина.

Людмила Артемьева

Кинокарьера Людмилы стартовала в 1986 году. Позже, в 90-х, она появилась на экранах в образе гувернантки мисс Жаксон в фильме «Барышня-крестьянка». Однако актрисе прекрасно удаются роли не только утонченных дам, но и нечистой силы. В этом можно убедиться, посмотрев фильм «Баба Яга спасает мир».

Константин Лавроненко

В 2003 году Лавроненко сыграл отца в фильме «Возвращение». За эту роль Константин получил награду международного кинофестиваля. Сейчас этот харизматичный актер известен зрителям как исполнитель роли Кощея во франшизе «Последний богатырь».

Сергей Гармаш

В девяностые Гармаш уже снялся в фильме с элементами мистики — это была экранизация «Мастера и Маргариты» от Юрия Кары. В 2023 году актер снова снялся в необычной и волшебной истории, но на этот раз без дьявольщины. Он сыграл садовника в фильме «Чебурашка».

Елена Яковлева

Знаменитая исполнительница роли Анастасии Каменской в детективном сериале Елена Яковлева тоже переключилась на сказочную роль. Она стала партнершей Сергея Гармаша на съёмочной площадке фильма «Чебурашка», где сыграла директрису шоколадной фабрики Римму.

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