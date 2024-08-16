Знакомые лица: актеры из нашей юности, которые снялись в современных сказках

Posted 16 августа, 12:58
Published 16 августа, 12:58
Modified 10 сентября, 05:44
Updated 10 сентября, 05:44
Актёр с демонической внешностью, сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви», снова «засветился» на экране в 2004 году. На сей раз он исполнил роль Кощея Бессмертного в картине «Чудеса в Решетове». Артист, что называется, в своем репертуаре.
Те, кто смотрел в 2003 году сериал «Весёлая семейка», наверняка помнят Марию в роли управдома Морозовой. Аронова продолжает играть сильных женщин и недавно снялась в киносказке «Бременские музыканты». Актриса сыграла харизматичную атаманшу.
Мадянов появился на экранах еще будучи ребенком, но и во взрослом возрасте остался востребованным и интересным актером. В начале нулевых он сыграл начальника конторы в знаменитом сериале «Дальнобойщики». Прошло двадцать с лишним лет — и Мадянов предстал перед зрителями в роли царя Феофана из сказки «По щучьему велению». Вот это карьерный рост!
Красавица Мария из «Формулы любви» — первая звездная роль начинающей актрисы Валюшкиной. Образ чистой и нежной девушки прекрасно удался актрисе, но она не стала заложницей амплуа. Это подтверждает ее персонаж из сказочной саги «Последний богатырь» — коварная Галина.
Кинокарьера Людмилы стартовала в 1986 году. Позже, в 90-х, она появилась на экранах в образе гувернантки мисс Жаксон в фильме «Барышня-крестьянка». Однако актрисе прекрасно удаются роли не только утонченных дам, но и нечистой силы. В этом можно убедиться, посмотрев фильм «Баба Яга спасает мир».
В 2003 году Лавроненко сыграл отца в фильме «Возвращение». За эту роль Константин получил награду международного кинофестиваля. Сейчас этот харизматичный актер известен зрителям как исполнитель роли Кощея во франшизе «Последний богатырь».
В девяностые Гармаш уже снялся в фильме с элементами мистики — это была экранизация «Мастера и Маргариты» от Юрия Кары. В 2023 году актер снова снялся в необычной и волшебной истории, но на этот раз без дьявольщины. Он сыграл садовника в фильме «Чебурашка».
Знаменитая исполнительница роли Анастасии Каменской в детективном сериале Елена Яковлева тоже переключилась на сказочную роль. Она стала партнершей Сергея Гармаша на съёмочной площадке фильма «Чебурашка», где сыграла директрису шоколадной фабрики Римму.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14