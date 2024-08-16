Знакомые лица: актеры из нашей юности, которые снялись в современных сказках

Нодар Мгалоблишвили Мария Аронова Роман Мадянов Елена Валюшкина Людмила Артемьева Константин Лавроненко Сергей Гармаш Елена Яковлева

Сегодняшний материал посвящается тем, кто при просмотре фильма часто восклицает «да это же тот актёр, ну из того старого фильма, помните?!». Давайте вместе посмотрим на то, как сейчас выглядят артисты из киношедевров нашей юности, и оценим, так ли они хороши на экране, как раньше.