СМИ: Глюкоза категорически отказалась ложиться в рехаб и теперь лечится дома

Также упоминается, что после резонансного выступления в Красноярске семья Глюкозы решила не комментировать произошедшее. 20 июля во время концерта певица неадекватно себя вела и испытывала трудности с попаданием в ноты. Вскоре начали распространяться слухи о возможных злоупотреблениях певицей спиртными напитками и наркотиками.