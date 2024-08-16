СМИ: Глюкоза категорически отказалась ложиться в рехаб и теперь лечится дома

Posted 16 августа, 14:53
Published 16 августа, 14:53
Modified 10 сентября, 05:50
Updated 10 сентября, 05:50
Как сообщает gazeta.ru, артистка опасается, что ее личная информация может стать достоянием общественности, и предпочла начать восстановление в домашних условиях под контролем медиков.
Также упоминается, что после резонансного выступления в Красноярске семья Глюкозы решила не комментировать произошедшее. 20 июля во время концерта певица неадекватно себя вела и испытывала трудности с попаданием в ноты. Вскоре начали распространяться слухи о возможных злоупотреблениях певицей спиртными напитками и наркотиками.
Сама Глюкоза объяснила свое странное поведение приемом снотворных и успокоительных препаратов. Она отметила, что недавняя потеря бабушки Лидии, которая была ее опорой, стала главной причиной стресса и отрицательно сказалась на ее здоровье.
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