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Posted 16 августа, 14:53

Published 16 августа, 14:53

Modified 10 сентября, 05:50

Updated 10 сентября, 05:50

СМИ: Глюкоза категорически отказалась ложиться в рехаб и теперь лечится дома

16 августа 2024, 14:53
Недавно в СМИ появилась новость о том, что певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) приняла решение отказаться от лечения в рехабе.

Как сообщает gazeta.ru, артистка опасается, что ее личная информация может стать достоянием общественности, и предпочла начать восстановление в домашних условиях под контролем медиков.

Также упоминается, что после резонансного выступления в Красноярске семья Глюкозы решила не комментировать произошедшее. 20 июля во время концерта певица неадекватно себя вела и испытывала трудности с попаданием в ноты. Вскоре начали распространяться слухи о возможных злоупотреблениях певицей спиртными напитками и наркотиками.

Сама Глюкоза объяснила свое странное поведение приемом снотворных и успокоительных препаратов. Она отметила, что недавняя потеря бабушки Лидии, которая была ее опорой, стала главной причиной стресса и отрицательно сказалась на ее здоровье.

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#Вадим Назаров#Общество#Знаменитости#Певица
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