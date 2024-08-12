На Дэвида Копперфилда подали в суд на 2,5 млн долларов за разгром пентхауса

В иске также содержатся утверждения о «бурной» истории фокусника в квартире до того, как он окончательно съехал оттуда в 2018 году. В документе утверждается, что фокусник «далек от образцового жителя», и приводятся в качестве примера несколько инцидентов. В частности, упоминается прорыв бассейна на крыше в 2015 году, который привел к затоплению 30 этажей.