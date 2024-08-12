На Дэвида Копперфилда подали в суд на 2,5 млн долларов за разгром пентхауса

Posted 12 августа, 12:14
Published 12 августа, 12:14
Modified 10 сентября, 05:26
Updated 10 сентября, 05:26
Совет управляющих кондоминиума Galleria — роскошного высотного здания в Манхэттене, — в исковом заявлении утверждает, что фокусник «разгромил» свою квартиру в здании. Об этом пишет журнал PEOPLE.
Согласно иску, 67-летний Копперфилд впервые приобрел пентхаус в Нью-Йорке в 1997 году, а в следующем году передал право собственности на нее Sky Tower — принадлежащей ему подставной компании из Невады.
Правление утверждает, что фокусник оставил «некогда безупречную» квартиру — самую большую в здании, расположенную на 54-м этаже — в «состоянии полной негодности». Теперь для ее ремонта, а также приведения в порядок соседних квартир и самого здания требуется возмещение ущерба в размере 2,5 млн долларов.
Совет утверждает, что состояние кондоминиума «явно нарушает» требования к содержанию здания. Они включили в иск фотографии серьезных повреждений коврового покрытия, стен, потолка, ванны.
В иске говорится о том, что «уровень обветшалости и упадка в квартире Копперфилда намного превышает чисто косметическую проблему». Наиболее экстремальные повреждения представляет опасность для конструкции здания. А ущерб, нанесенный водой, «способствовал разрастанию плесени и грибка и представляет реальную угрозу другим квартирам в здании».
Правление также подчеркивает, что Копперфилд «вызвал поломку клапана, обслуживающего исключительно его блок, что привело к ущербу общим элементам и лифтовым системам кондоминиума».
Совет утверждает, что фокусник «отказывается воспринимать эти проблемы всерьез», занимаясь лишь «поверхностным ремонтом косметических дефектов», добавляя, что его «мотивация разгромить свою квартиру и позволить ей разрушаться совершенно неясна, ведь он по-прежнему владеет квартирой и выставляет ее на продажу».
В иске также содержатся утверждения о «бурной» истории фокусника в квартире до того, как он окончательно съехал оттуда в 2018 году. В документе утверждается, что фокусник «далек от образцового жителя», и приводятся в качестве примера несколько инцидентов. В частности, упоминается прорыв бассейна на крыше в 2015 году, который привел к затоплению 30 этажей.
Как утверждается в иске, Копперфилд «напичкал квартиру устройствами, такими как машины для предсказаний судьбы, классические аркадные игры и другими, более странными предметами». Речь, в частности, об «устройствах для издевательств».
«Копперфилд отказывается отвечать за последствия своих действий и отрицает всякую ответственность за ущерб, который он причинил зданию и своим бывшим соседям», — говорится также в документе.
В свою очередь, представитель Копперфилда утверждает, что эти фото «не отражают нынешнего состояния квартиры». «Это просто страховой иск. Вопрос будет рассматриваться в суде», — подчеркнул он.
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