Почему вредны кремовые торты

Аппетитные торты и пирожные с кремом многим из нас полюбились с самого детства. Они обычно ассоциируются с ощущением праздника и веселья. При этом все чаще можно услышать, что они вредны. Так ли это на самом деле?

На этот вопрос в беседе с журналистом Общественной службы новостей ответила диетолог Полина Журавлева. По её мнению, десерты с кремом следует избегать людям с диабетом и мужчинам старше 50 лет с гипертонией или атеросклерозом. Также их нельзя делать постоянным лакомтсвом для детей. Трансжиры, содержащиеся не только в креме, но и в основе торта, при регулярном употреблении повышают вероятность заболеваний сердечно-сосудистой системы, подчеркнула специалист. Журавлева отметила: если в составе крема есть сливочное масло или натуральные сливки, торты не так вредны. Гораздо хуже, если речь идет об их дешевых заменителях. Помимо трансжиров, в креме зачастую содержится значительное количество сахара. Слишком большое его количество может способствовать набору лишнего веса, появлению проблем со здоровьем — прежде всего, развитию сахарного диабета. Если человек изредка ест кремовые торты, это не причинит ему серьёзного вреда. Однако частое потребление таких десертов может отрицательно сказаться на организме, отметила Журавлева. Именно поэтому торты принято подавать к столу нечасто — например, только по случаю праздников. Диетолог предложила заменить в повседневной жизни кремовые десерты на более полезные и сбалансированные. Это, в частности, фруктовые салаты, натуральный йогурт с ягодами или домашнюю выпечку с минимальным количеством сахара и жира. «Это — отличный вариант для чаепития», — резюмировала эксперт. Читайте также: Маринуем грибы дома быстро и просто Медовый Спас — 2024: традиции, приметы, угощение Свекольный сок: природный энергетик с пользой для здоровья