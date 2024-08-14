Маринуем грибы дома быстро и просто

В маринованных грибах, помимо этого, создана благоприятная среда для полезных бактерий, которые улучшают пищеварение и поддерживают здоровую микрофлору в кишечнике. К тому же маринованные грибы могут долго храниться в холодильнике, поэтому полезную закуску к новогоднему столу можно приготовить уже сейчас.