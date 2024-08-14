Маринуем грибы дома быстро и просто

Posted 14 августа, 09:23
Published 14 августа, 09:23
Modified 10 сентября, 05:35
Updated 10 сентября, 05:35
Грибы — диетический продукт. Их калорийность не превышает 30 кКал, и в них практически нет углеводов, зато есть полезные белки. Поэтому их так ценят те, кто следит за своей фигурой.
Чем же полезны грибы? Они содержат ряд витаминов, в том числе, витамин D. Также в них есть железо, цинк и различные антиоксиданты, пишет Общественная служба новостей.
В маринованных грибах, помимо этого, создана благоприятная среда для полезных бактерий, которые улучшают пищеварение и поддерживают здоровую микрофлору в кишечнике. К тому же маринованные грибы могут долго храниться в холодильнике, поэтому полезную закуску к новогоднему столу можно приготовить уже сейчас.
Грибы нужно очистить от грязи с помощью щетки или ножа. Затем — промыть их под проточной водой. После этого дайте им полежать некоторое время, чтобы вода стекла. Перед маринованием просмотрите каждый гриб и удалите поврежденные и червивые части шляпок.
Большинство грибов не требует предварительного замачивания. Но некоторые виды, например, грибы с едким молочком (грузди, волнушки), нужно замочить в холодной воде с солью и лимонным соком на двое суток. При этом воду необходимо будет менять несколько раз в день.
Некоторые грибы можно мариновать сырыми. Но большинство видов следует сначала отварить в подсоленной воде 10-20 минут, сливая пену. Готовые грибы должны быть мягкими и легко режущимися.
Для маринования лучше всего использовать шампиньоны, белые грибы или вешенки.
Для маринования одного килограмма свежих грибов нужно подготовить следующие ингредиенты:
1. В глубокой посуде смешайте уксус, растительное масло, сахар, соль, перец, гвоздику, лук, морковь и чеснок.
2. Поставьте на средний огонь и доведите маринад до кипения, помешивая. Уменьшите огонь и варите 5-7 минут после закипания.
3. Добавьте грибы в кастрюлю с маринадом и варите на медленном огне еще 10-15 минут.
4. Снимите с плиты и дайте остыть при комнатной температуре.
5. Переложите грибы с маринадом в стерилизованные банки или другую подходящую емкость.
6. Закройте и поместите в холодильник.
Употреблять грибы рекомендуется как минимум через неделю. Если вы увидите в банке плесень или на ней вспучится крышка, есть грибы нельзя.
1. Использовать стеклянные банки с крышками.
2. Тщательно мыть и стерилизовать банки перед использованием.
3. Оставить немного свободного места в банках при раскладывании грибов.
4. Грибы должны быть полностью погружены в маринад.
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