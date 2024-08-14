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Posted 14 августа, 09:23

Published 14 августа, 09:23

Modified 10 сентября, 05:35

Updated 10 сентября, 05:35

Маринуем грибы дома быстро и просто

Маринуем грибы дома быстро и просто

14 августа 2024, 09:23
Фото: Изображение Midjourney
Маринованные грибы — популярное блюдо для повседневного и праздничного стола. Приготовить его в домашних условиях совсем не сложно, но необходимо учитывать несколько важных моментов.

Почему грибы полезны

Грибы — диетический продукт. Их калорийность не превышает 30 кКал, и в них практически нет углеводов, зато есть полезные белки. Поэтому их так ценят те, кто следит за своей фигурой.

Чем же полезны грибы? Они содержат ряд витаминов, в том числе, витамин D. Также в них есть железо, цинк и различные антиоксиданты, пишет Общественная служба новостей.

В маринованных грибах, помимо этого, создана благоприятная среда для полезных бактерий, которые улучшают пищеварение и поддерживают здоровую микрофлору в кишечнике. К тому же маринованные грибы могут долго храниться в холодильнике, поэтому полезную закуску к новогоднему столу можно приготовить уже сейчас.

Как подготовить грибы к маринованию

Грибы нужно очистить от грязи с помощью щетки или ножа. Затем — промыть их под проточной водой. После этого дайте им полежать некоторое время, чтобы вода стекла. Перед маринованием просмотрите каждый гриб и удалите поврежденные и червивые части шляпок.

Перед маринованием просмотрите каждый гриб и удалите поврежденные и червивые части шляпокПеред маринованием просмотрите каждый гриб и удалите поврежденные и червивые части шляпок
Перед маринованием просмотрите каждый гриб и удалите поврежденные и червивые части шляпок. Фото: 1MI

Большинство грибов не требует предварительного замачивания. Но некоторые виды, например, грибы с едким молочком (грузди, волнушки), нужно замочить в холодной воде с солью и лимонным соком на двое суток. При этом воду необходимо будет менять несколько раз в день.

Некоторые грибы можно мариновать сырыми. Но большинство видов следует сначала отварить в подсоленной воде 10-20 минут, сливая пену. Готовые грибы должны быть мягкими и легко режущимися.

Для маринования лучше всего использовать шампиньоны, белые грибы или вешенки.

Что нужно для маринования грибов

Для маринования одного килограмма свежих грибов нужно подготовить следующие ингредиенты:

  • одна нарезанная колечками луковица;
  • 3-4 измельченных зубчика чеснока;
  • одна порезанная кружочками морковь;
  • один стакан 9% уксуса;
  • 2-3 столовые ложки растительного масла;
  • одна чайная ложка сахара;
  • одна чайная ложка соли;
  • одна чайная ложка молотого черного перца;
  • щепотку гвоздики в виде приправы;
  • несколько веточек свежих укропа или петрушки.

Как мариновать грибы

1. В глубокой посуде смешайте уксус, растительное масло, сахар, соль, перец, гвоздику, лук, морковь и чеснок.

2. Поставьте на средний огонь и доведите маринад до кипения, помешивая. Уменьшите огонь и варите 5-7 минут после закипания.

Поставьте на средний огонь и доведите маринад до кипенияПоставьте на средний огонь и доведите маринад до кипения
Поставьте на средний огонь и доведите маринад до кипения. Фото: 1MI

3. Добавьте грибы в кастрюлю с маринадом и варите на медленном огне еще 10-15 минут.

4. Снимите с плиты и дайте остыть при комнатной температуре.

5. Переложите грибы с маринадом в стерилизованные банки или другую подходящую емкость.

6. Закройте и поместите в холодильник.

Употреблять грибы рекомендуется как минимум через неделю. Если вы увидите в банке плесень или на ней вспучится крышка, есть грибы нельзя.

Чтобы маринованные грибы не испортились: 4 лайфхака

1. Использовать стеклянные банки с крышками.

2. Тщательно мыть и стерилизовать банки перед использованием.

3. Оставить немного свободного места в банках при раскладывании грибов.

4. Грибы должны быть полностью погружены в маринад.

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