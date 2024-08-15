Без спорта и ПП: раскрываем топ-4 секрета долголетия

Ученые доказали, что наличие хобби либо любимой работы прибавляют несколько лет жизни. Секрет долголетия в том, что жизнь должна приносить радость и интерес. Если у человека нет цели вставать и что-то делать, то это приводит к депрессии и апатии. А вот наличие хобби, напротив, повышает уровень оптимизма.