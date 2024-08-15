Без спорта и ПП: раскрываем топ-4 секрета долголетия

Posted 15 августа, 14:09
Published 15 августа, 14:09
Modified 9 сентября, 23:38
Updated 9 сентября, 23:38
Ученые доказали, что наличие хобби либо любимой работы прибавляют несколько лет жизни. Секрет долголетия в том, что жизнь должна приносить радость и интерес. Если у человека нет цели вставать и что-то делать, то это приводит к депрессии и апатии. А вот наличие хобби, напротив, повышает уровень оптимизма.
Путешествия, разведение растений и цветов, шитье, разгадывание кроссвордов, рисование, танцы — всё это заставляет человека включать мозг и обеспечивает долголетие.
Один из секретов долголетия — общение и социальная активность. Китайские ученые выяснили, что пожилые люди, чаще общающиеся с друзьями, живут дольше, чем замкнутые одиночки. При социальной активности уменьшается уровень стресса, повышается настроение, улучшаются когнитивные функции. Кроме того, важно не только поддерживать старые знакомства, но и постоянно расширять круг общения.
Одиночество — враг долголетия. Ученые утверждают, что одиночество увеличивает риск преждевременной смерти более чем на 25%.
Долгожители признаются, что секрет их долголетия в том, что они наслаждаются каждым моментом жизни. Пожилым людям свойственно накручивать негативные ситуации, а это способствует стрессу и разрушает здоровье.
Жизнь — это не то, что случается с человеком, а то, как он ее воспринимает. Исследования доказали, что злые, обиженные, несчастные люди чаще болеют и меньше живут.
Люди, которые открыты для изучения чего-то нового, имеют все шансы на долголетие. Не бойтесь выходить из зоны комфорта, учитесь новым навыкам — игре на музыкальных инструментах, языкам, рукоделию. Всё это не только повышает когнитивные навыки, но и заставляет чувствовать себя более удовлетворенным жизнью.
Исследования доказали, что если уделять изучению нового минимум 30 минут в день, то это сохраняет здоровье и продлевает молодость.
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