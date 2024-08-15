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Posted 15 августа, 14:09

Published 15 августа, 14:09

Modified 9 сентября, 23:38

Updated 9 сентября, 23:38

Секреты долголетия: 4 простых правила — и это не о спорте и не о правильном питании

Без спорта и ПП: раскрываем топ-4 секрета долголетия

15 августа 2024, 14:09
Фото: Изображение Midjourney
Секреты долголетия: 4 простых правила — и это не о спорте и не о правильном питании
Ученые узнали секреты долголетия и факторы, которые влияют на продолжительность жизни и ее качество.

Увлекитесь жизнью

Ученые доказали, что наличие хобби либо любимой работы прибавляют несколько лет жизни. Секрет долголетия в том, что жизнь должна приносить радость и интерес. Если у человека нет цели вставать и что-то делать, то это приводит к депрессии и апатии. А вот наличие хобби, напротив, повышает уровень оптимизма.

Путешествия, разведение растений и цветов, шитье, разгадывание кроссвордов, рисование, танцы — всё это заставляет человека включать мозг и обеспечивает долголетие.

Ученые доказали, что наличие хобби либо любимой работы прибавляют несколько лет жизниУченые доказали, что наличие хобби либо любимой работы прибавляют несколько лет жизни
Ученые доказали, что наличие хобби либо любимой работы прибавляют несколько лет жизни. Фото: Изображение Midjourney

Общайтесь

Один из секретов долголетия — общение и социальная активность. Китайские ученые выяснили, что пожилые люди, чаще общающиеся с друзьями, живут дольше, чем замкнутые одиночки. При социальной активности уменьшается уровень стресса, повышается настроение, улучшаются когнитивные функции. Кроме того, важно не только поддерживать старые знакомства, но и постоянно расширять круг общения.

Одиночество — враг долголетия. Ученые утверждают, что одиночество увеличивает риск преждевременной смерти более чем на 25%.

Один из секретов долголетия — общение и социальная активностьОдин из секретов долголетия — общение и социальная активность
Один из секретов долголетия — общение и социальная активность. Фото: Изображение Midjourney

Станьте оптимистом

Долгожители признаются, что секрет их долголетия в том, что они наслаждаются каждым моментом жизни. Пожилым людям свойственно накручивать негативные ситуации, а это способствует стрессу и разрушает здоровье.

Жизнь — это не то, что случается с человеком, а то, как он ее воспринимает. Исследования доказали, что злые, обиженные, несчастные люди чаще болеют и меньше живут.

Учитесь

Люди, которые открыты для изучения чего-то нового, имеют все шансы на долголетие. Не бойтесь выходить из зоны комфорта, учитесь новым навыкам — игре на музыкальных инструментах, языкам, рукоделию. Всё это не только повышает когнитивные навыки, но и заставляет чувствовать себя более удовлетворенным жизнью.

Исследования доказали, что если уделять изучению нового минимум 30 минут в день, то это сохраняет здоровье и продлевает молодость.

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#Здоровье#Все материалы авторов#Долголетие
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