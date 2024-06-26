Секреты «голубой зоны»: почему люди в определенных уголках Земли живут дольше

Где расположены «голубые зоны» В чем секрет «голубых зон»

Журналист Дэн Бюттнер, научный сотрудник National Geographic, занимается изучением так называемых «голубых зон» — регионов, где люди доживают до 100 лет чаще, чем в других местах. В чем секрет их долголетия?