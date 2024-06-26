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Posted 26 июня, 07:12

Published 26 июня, 07:12

Modified 10 сентября, 03:01

Updated 10 сентября, 03:01

Секреты «голубой зоны»: почему люди в определенных уголках Земли живут дольше

Секреты «голубой зоны»: почему люди в определенных уголках Земли живут дольше

26 июня 2024, 07:12
Фото: Изображение Midjourney
Секреты «голубой зоны»: почему люди в определенных уголках Земли живут дольше
Журналист Дэн Бюттнер, научный сотрудник National Geographic, занимается изучением так называемых «голубых зон» — регионов, где люди доживают до 100 лет чаще, чем в других местах. В чем секрет их долголетия?

Где расположены «голубые зоны»

Команда демографов, эпидемиологов и антропологов, в которой работал Бюттнер, искала регионы долгожителей и отмечала их на карте голубой ручкой. Отсюда и название «голубые зоны». Всего исследователи нашли 5 таких мест:

  • Лома Линда, Калифорния, местность к востоку от Лос-Анджелеса;
  • Икария, Греция, маленький остров в Эгейском море;
  • Никуя, Коста-Рика, полуостров близ Никарагуа;
  • Сардиния, Италия, остров в Средиземном море;
  • Окинава, Япония, острова на юге страны.

Языковые и религиозные особенности делают жителей этих мест непохожими друг на друга. Однако их объединяет одна особенность — среди них много долгожителей.

Команда демографов, эпидемиологов и антропологов искала регионы долгожителейКоманда демографов, эпидемиологов и антропологов искала регионы долгожителей
Команда демографов, эпидемиологов и антропологов искала регионы долгожителей. Фото: Изображение Midjourney

В чем секрет «голубых зон»

Команда исследователей нашла 9 «точек соприкосновения», объединяющих долгожителей из разных регионов мира. Именно эти особенности увеличивают продолжительность жизни людей из «голубых зон».

  • Растительная пища. В указанных регионах едят много овощей, фруктов и бобовых культур.
  • Практики восстановления. Жители «голубой зоны» умеют расслабляться и отдыхать с помощью бесед с друзьями, молитв или созерцания окружающего мира.
  • Правило 80 процентов. Долгожители не переедают. Они питаются небольшими порциями еды, так, чтобы быть сытыми примерно на 80%.
  • Чувство цели. Люди из «голубых зон» стараются ставить перед собой цели, которые придают их жизни смысл. По утверждению Бюттнера, это увеличивает продолжительность жизни примерно на 7 лет.
Люди из «голубых зон» стараются ставить перед собой цели, которые придают их жизни смыслЛюди из «голубых зон» стараются ставить перед собой цели, которые придают их жизни смысл
Люди из «голубых зон» стараются ставить перед собой цели, которые придают их жизни смысл. Фото: Изображение Midjourney
  • Семейные узы. Долгожители живут в тесном контакте со своими родителями и детьми, заботятся о партнерах и поддерживают добрые отношения с прочими родственниками.
  • Присутствие единомышленников. В «голубых зонах» люди прекрасно понимают друг друга, поэтому им легко находить друг с другом общий язык и оказывать поддержку при необходимости.
  • Умеренное употребление спиртных напитков. Бюттнер утверждает, что люди, которые позволяют себе немного спиртного в компании друзей, живут дольше других. Однако это утверждение вызывает некоторые сомнения у медиков.
  • Естественная физическая активность. «Самые долгоживущие люди в мире не качают железо и не бегают марафоны», — утверждает Бюттнер. Они занимаются физическим трудом и много гуляют.
  • Вера. Исследование Бюттнера показывает, что посещение богослужений (независимо от вероисповедания) продлевает жизнь на 14 лет.
Долгожители живут в тесном контакте со своими родителями и детьми, заботятся о партнерахДолгожители живут в тесном контакте со своими родителями и детьми, заботятся о партнерах
Долгожители живут в тесном контакте со своими родителями и детьми, заботятся о партнерах. Фото: Изображение Midjourney

Если придерживаться схожего образа жизни, можно стать долгожителем и не проживая в «голубой зоне».

#Алина Ибрагимова#Общество#Здоровье#Все материалы авторов#Страны#Долголетие
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