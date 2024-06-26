Секреты «голубой зоны»: почему люди в определенных уголках Земли живут дольше

Posted 26 июня, 07:12
Published 26 июня, 07:12
Modified 10 сентября, 03:01
Updated 10 сентября, 03:01
Команда демографов, эпидемиологов и антропологов, в которой работал Бюттнер, искала регионы долгожителей и отмечала их на карте голубой ручкой. Отсюда и название «голубые зоны». Всего исследователи нашли 5 таких мест:
Языковые и религиозные особенности делают жителей этих мест непохожими друг на друга. Однако их объединяет одна особенность — среди них много долгожителей.
Команда исследователей нашла 9 «точек соприкосновения», объединяющих долгожителей из разных регионов мира. Именно эти особенности увеличивают продолжительность жизни людей из «голубых зон».
Если придерживаться схожего образа жизни, можно стать долгожителем и не проживая в «голубой зоне».
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