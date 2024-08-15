Аномальная жара погубит ваш смартфон: чем опасен сильный перегрев

От высокой температуры смартфон может не просто выйти из строя, но даже взорваться. Расскажем, как этого избежать. Чем опасна сильная жара для смартфона и как помочь любимому девайсу.

От высокой температуры смартфон может не просто выйти из строя, но даже взорваться. Расскажем, как этого избежать. Чем опасна сильная жара для смартфона и как помочь любимому девайсу. Эксперты утверждают, что даже жара в +30 градусов негативно влияет на смартфон. При такой температуре гаджет нагревается до +50…+55 градусов. Из-за сильного перегрева может выйти из строя дисплейный модуль — он расслаивается под действием высоких температур, выгорает матрица — экран теряет яркость, вспухает аккумуляторная батарея, падает скорость работы смартфона. А иногда смартфон может практически взорваться — если возгорается аккумуляторная батарея. Эксперты утверждают, что даже жара в +30 градусов негативно влияет на смартфон . Фото: 1MI Конечно, избежать перегрева смартфона под палящим солнцем сложно. Но можно предпринять некоторые шаги, чтобы защитить свой девайс: Не оставляйте гаджет под прямыми лучами солнца и в закрытой машине. Закрывайте в жару все ненужные приложения. По возможности отключите WI-FI. Не загружайте большие файлы. Чем меньше операций будет выполняться, тем меньше смартфон будет нагреваться. Заряжайте смартфон только в тени и не до максимальных значений. Это снизит износ аккумулятора. Откажитесь от неоригинальных зарядных устройств — они значительно перегревают гаджет. Если же уже допущен перегрев, срочно окажите ему первую помощь . Фото: 1MI Если же уже допущен перегрев — телефон раскалился, неожиданно выключился, дисплей потерял яркость — срочно окажите ему первую помощь. Нужно перенести гаджет в тень, снять чехол и защитную пленку. Это поможет отрегулировать теплоотдачу. Дайте девайсу остыть в прохладном месте, но не остужайте его при помощи холодильника, льда или холодной воды. Перепад температур опасен для любой электроники. Чаще всего этих действий достаточно, чтобы сохранить работоспособность девайса, даже когда на улице температура воздуха превышает 40 градусов. Читайте также: Пожар на даче: как избежать беды и предотвратить ее Почему опасно кататься на электросамокате в дождь и грозу? Топ-5 лучших облачных хранилищ в 2024 году