Аномальная жара погубит ваш смартфон: чем опасен сильный перегрев

Posted 15 августа, 15:09
Published 15 августа, 15:09
Modified 10 сентября, 05:43
Updated 10 сентября, 05:43
От высокой температуры смартфон может не просто выйти из строя, но даже взорваться. Расскажем, как этого избежать. Чем опасна сильная жара для смартфона и как помочь любимому девайсу.
Эксперты утверждают, что даже жара в +30 градусов негативно влияет на смартфон. При такой температуре гаджет нагревается до +50…+55 градусов.
Из-за сильного перегрева может выйти из строя дисплейный модуль — он расслаивается под действием высоких температур, выгорает матрица — экран теряет яркость, вспухает аккумуляторная батарея, падает скорость работы смартфона. А иногда смартфон может практически взорваться — если возгорается аккумуляторная батарея.
Конечно, избежать перегрева смартфона под палящим солнцем сложно. Но можно предпринять некоторые шаги, чтобы защитить свой девайс:
Если же уже допущен перегрев — телефон раскалился, неожиданно выключился, дисплей потерял яркость — срочно окажите ему первую помощь.
Нужно перенести гаджет в тень, снять чехол и защитную пленку. Это поможет отрегулировать теплоотдачу. Дайте девайсу остыть в прохладном месте, но не остужайте его при помощи холодильника, льда или холодной воды. Перепад температур опасен для любой электроники.
Чаще всего этих действий достаточно, чтобы сохранить работоспособность девайса, даже когда на улице температура воздуха превышает 40 градусов.
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