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Posted 14 августа, 06:04

Published 14 августа, 06:04

Modified 10 сентября, 05:32

Updated 10 сентября, 05:32

Почему опасно кататься на электросамокате в дождь и грозу?

Почему опасно кататься на электросамокате в дождь и грозу?

14 августа 2024, 06:04
Фото: Изображение Midjourney
Почему опасно кататься на электросамокате в дождь и грозу?
Сезон самокатов в самом разгаре. Молодые люди и подростки разъезжают по тротуарам в любую погоду, даже в сильную грозу и ливни. А ведь это очень опасно и может привести к весьма печальным последствиям. Чем грозит езда на электросамокате в грозу, рассказала специалист.

Скользко и ничего не видно

В сезон дождей представители Дептранса постоянно предупреждают самокатчиков об осторожности во время поездок в условиях высокой влажности, рекомендуя снизить скорость, объезжать лужи и избегать резких поворотов. Но лучшим решением будет вовсе слезть с транспортного средства и переждать стихию где-то под навесом.

Во-первых, дождь серьезно снижает видимость, то есть человек на самокате становится угрозой для пешеходов, которых может попросту не заметить. Во-вторых, покрышки самоката, сделанные из полиуретана, могут сильно скользить по мокрому асфальту, торможение в этом случае может быть небезопасным.

Кататься в такую погоду категорически запрещеноКататься в такую погоду категорически запрещено
Кататься в такую погоду категорически запрещено. Фото: Изображение Midjourney

Могут привлекать молнии

Но самое опасное — это то, что в электросамокат может ударить молния.

«Электросамокаты, как и другие электрические устройства, могут привлекать молнии, поэтому во время грозы не рекомендуется их использовать, особенно на открытой местности. Если услышите гром во время поездки, следует остановиться и спуститься с самоката, держась подальше от него, пока гроза не пройдет. Важно избегать контакта с металлическими предметами и не ставить электросамокат на зарядку во время грозы», — говорит эксперт по безопасности Юлия Манн.
Для прогулок на самокате лучше выбрать солнечный деньДля прогулок на самокате лучше выбрать солнечный день
Для прогулок на самокате лучше выбрать солнечный день. Фото: Изображение Midjourney

Влага выводит транспортное средство из строя

Как и любой электронный прибор, самокат хорошо бы изолировать от влаги. Но поскольку в случае с транспортными средствами это невозможно, то они изначально снабжены производителями гидроизоляцией.

«Большинство моделей имеют степень защиты от воды и пыли (IP54), что позволяет им справляться с небольшими количествами воды. Однако длительное воздействие влаги может привести к повреждению электронных компонентов и аккумулятора, а также вызвать коррозию рамы и тормозов. Защитите электросамокат от влаги, особенно аккумулятор, чтобы продлить его срок службы и сохранить внешний вид», — советует Юлия Манн.

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#Алла Хан#Общество#Все материалы авторов#Безопасность
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