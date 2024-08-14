Почему опасно кататься на электросамокате в дождь и грозу?

Posted 14 августа, 06:04
Published 14 августа, 06:04
Modified 10 сентября, 05:32
Updated 10 сентября, 05:32
В сезон дождей представители Дептранса постоянно предупреждают самокатчиков об осторожности во время поездок в условиях высокой влажности, рекомендуя снизить скорость, объезжать лужи и избегать резких поворотов. Но лучшим решением будет вовсе слезть с транспортного средства и переждать стихию где-то под навесом.
Во-первых, дождь серьезно снижает видимость, то есть человек на самокате становится угрозой для пешеходов, которых может попросту не заметить. Во-вторых, покрышки самоката, сделанные из полиуретана, могут сильно скользить по мокрому асфальту, торможение в этом случае может быть небезопасным.
Но самое опасное — это то, что в электросамокат может ударить молния.
«Электросамокаты, как и другие электрические устройства, могут привлекать молнии, поэтому во время грозы не рекомендуется их использовать, особенно на открытой местности. Если услышите гром во время поездки, следует остановиться и спуститься с самоката, держась подальше от него, пока гроза не пройдет. Важно избегать контакта с металлическими предметами и не ставить электросамокат на зарядку во время грозы», — говорит эксперт по безопасности Юлия Манн.
Как и любой электронный прибор, самокат хорошо бы изолировать от влаги. Но поскольку в случае с транспортными средствами это невозможно, то они изначально снабжены производителями гидроизоляцией.
«Большинство моделей имеют степень защиты от воды и пыли (IP54), что позволяет им справляться с небольшими количествами воды. Однако длительное воздействие влаги может привести к повреждению электронных компонентов и аккумулятора, а также вызвать коррозию рамы и тормозов. Защитите электросамокат от влаги, особенно аккумулятор, чтобы продлить его срок службы и сохранить внешний вид», — советует Юлия Манн.
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