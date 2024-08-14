Почему опасно кататься на электросамокате в дождь и грозу?

Скользко и ничего не видно Могут привлекать молнии Влага выводит транспортное средство из строя

Сезон самокатов в самом разгаре. Молодые люди и подростки разъезжают по тротуарам в любую погоду, даже в сильную грозу и ливни. А ведь это очень опасно и может привести к весьма печальным последствиям. Чем грозит езда на электросамокате в грозу, рассказала специалист.