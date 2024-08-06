Топ-5 лучших облачных хранилищ в 2024 году

«Яндекс Диск» удобен тем, что прямо в нем можно работать с документами и таблицами. Здесь также предусмотрен довольно удобный поиск по изображению на фотографии. Из минусов пользователи отмечают активную рекламу в бесплатной версии, периодически появляющиеся технические сложности при работе с текстом и изображениями, а также не слишком высокую скорость загрузки.