Топ-5 лучших облачных хранилищ в 2024 году

Posted 6 августа, 14:30
Published 6 августа, 14:30
Modified 10 сентября, 05:08
Updated 10 сентября, 05:08
Представляем вашему вниманию топ-5 лучших российских и зарубежных облачных хранилищ с высоким уровнем безопасности. Они предоставляют пользователям не только платные услуги, но и некоторое бесплатное пространство, которого может вполне хватить для хранения не очень больших объемов информации или для повседневной работы с файлами.
С этим российским облаком можно работать как с мобильных устройств, так и в его десктопной версии — на компьютере или ноутбуке. На один аккаунт выделяется 10 Гб бесплатного дискового пространства, которое при желании можно увеличить, но уже за деньги.
«Яндекс Диск» удобен тем, что прямо в нем можно работать с документами и таблицами. Здесь также предусмотрен довольно удобный поиск по изображению на фотографии. Из минусов пользователи отмечают активную рекламу в бесплатной версии, периодически появляющиеся технические сложности при работе с текстом и изображениями, а также не слишком высокую скорость загрузки.
«Google Диск» популярен у российских пользователей благодаря 15 бесплатным Гб на каждого зарегистрированного пользователя, а также своей простоте и скорости работы. На нем, так же как и на «Яндекс Диске», можно редактировать документы как с мобильных устройств, так и с компьютера.
К минусам «Google Диска» относят редко возникающие проблемы с загрузкой объемных файлов, а также невозможность оплатить подписку на дополнительные гигабайты картами российских банков из-за санкционных ограничений.
Облачное хранилище Mail.ru предлагает своим пользователям бесплатно 8 Гб. Облако Mail.ru, как и предыдущие варианты, доступно в мобильной и десктопной версиях, в нем можно хранить файлы, а также редактировать текст и таблицы. Интересной особенностью облака Mail.ru является возможность объединить несколько облачных хранилищ с помощью приложения Disk-O.
Среди минусов этого облачного сервиса — некоторые ограничения, действующие на бесплатном тарифе, в том числе возможность загружать файлы только до 2 Гб, а скачивать — не более 4 Гб.
Это облачное хранилище предназначено для пользователей продуктов Microsoft. У него имеются: веб-версия для Windows и macOS, а также мобильные версии для смартфонов и айфонов. При регистрации пользователям выдается 5 Гб бесплатного дискового пространства. Это облако интегрировано во все продукты корпорации, а особенно хорошо оно работает с MS-офисом. Пользователям доступна также синхронизация файлов.
В числе минусов OneDrive можно отметить периодические сбои в верстке и отображении иконок в веб-версии, а также нестабильную скорость загрузки файлов. Кроме того, подписку невозможно оплатить российскими банковскими картами, как и в случае с «Google Диском».
Сбер предлагает своим пользователям бесплатное пространство для хранения информации объемом 15 Гб. У «Сбердиска» есть две версии: веб и Android. Сильные стороны этого облачного хранилища — скорость, быстрая загрузка объемных файлов и стабильность работы.
Что же касается слабых сторон «Сбердиска», то к ним можно отнести невозможность работы с файлами прямо в облаке, как это можно делать в других облачных хранилищах из нашего перечня, а также то, что папки не загружаются в него целиком.
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