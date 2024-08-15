Пожар на даче: как избежать беды и предотвратить ее

Posted 15 августа, 14:47
Published 15 августа, 14:47
Modified 10 сентября, 05:40
Updated 10 сентября, 05:40
Для того, чтобы снизить или исключить риск пожара на даче, достаточно соблюдать основные правила безопасности. Наиболее частая причина возгорания — неисправная проводка. Однако чинить ее должен исключительно электрик, самостоятельные попытки могут привести к непредсказуемым последствиям.
Ни в коем случае нельзя разводить рядом с дачей костры, то есть на расстоянии до 50 метров. Если костер разводится на участке, то это следует делать вдали от деревьев — как минимум в десяти метрах. Для розжига не следует использовать бензин и другие жидкости, которые относятся к категории легковоспламеняющихся.
На вашем дачном участке всегда должны быть ведра с водой, бочки или огнетушитель. Кроме того, важно регулярно очищать участок от мусора, например от сена. Все приборы, которыми вы пользуетесь на даче, должны быть исправными и качественными. Следите за тем, чтобы к ним не подходили маленькие дети.
Если вы уходите с дачи или с участка, не забудьте выключить все электроприборы из сети и, разумеется, погасить костры. Газовые баллоны, используемые на даче, должны быть исправными — проверьте, насколько надежны вентили, нет ли на поверхности повреждений. Сделать это можно, используя мыльную пену: если она превращается в пузыри на участке вентиля, значит, есть риск утечки газа. Кстати, баллоны нужно держать где угодно, только не в дачном доме. Лучшее место для них — шкаф из металла или пристройка.
Это происходит при перегревании электросети. В результате изоляция провода повреждается, сначала он тлеет, а затем загорается. Действовать нужно незамедлительно — перекрыть доступ в щитке к электричеству, оперативно вызвать МЧС. Если дача уже обесточена, попробуйте потушить участок возгорания водой, песком или даже полотенцем.
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