Пожар на даче: как избежать беды и предотвратить ее

Если вы уходите с дачи или с участка, не забудьте выключить все электроприборы из сети и, разумеется, погасить костры. Газовые баллоны, используемые на даче, должны быть исправными — проверьте, насколько надежны вентили, нет ли на поверхности повреждений. Сделать это можно, используя мыльную пену: если она превращается в пузыри на участке вентиля, значит, есть риск утечки газа. Кстати, баллоны нужно держать где угодно, только не в дачном доме. Лучшее место для них — шкаф из металла или пристройка.