52-летняя актриса Марина Федункив впервые станет матерью

Posted 15 августа, 11:21
Published 15 августа, 11:21
Modified 10 сентября, 05:41
Updated 10 сентября, 05:41
52-летняя актриса Марина Федункив шокировала россиян известиями о своей первой беременности. Новоиспеченным отцом ребенка стал муж итальянец Стефано Маджи. Россиянки переживают за здоровье знаменитости. Многие полагают, что беременность в таком возрасте чревата последствиями. Так ли это на самом деле?
Марина Федункив — яркая и талантливая российская актриса, известная своими комедийными ролями. Родившаяся в 1973 году в Перми, она с детства проявляла интерес к творчеству и сцене. После окончания школы поступила в Пермский государственный институт искусств и культуры, где получила актерское образование.
Первые роли Федункив сыграла в театре, но настоящую популярность ей принесла работа на телевидении. Она стала известна благодаря участию в юмористических шоу «Наша Russia» и Comedy Woman, где создавала яркие, запоминающиеся образы. Ее комедийный талант и умение перевоплощаться быстро оценили зрители.
Помимо телевизионных проектов, Марина Федункив активно снимается в кино. Она сыграла заметные роли в таких фильмах, как «Любовь в большом городе», «Бабушка легкого поведения» и «Женщины против мужчин». Актриса всегда тщательно подходит к выбору ролей, стараясь воплощать интересные образы.
За свою творческую карьеру Марина Федункив была удостоена нескольких престижных наград, в том числе премии «Золотой граммофон» и «Женщина года» по версии журнала Glamour.
Актриса обрела долгожданное счастье в личной жизни в 2021 году — она вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи, который младше ее на 13 лет. На днях стало известно, что Марина находится в положении. Беременность артистки рассекретили на съемках нового шоу ТНТ «Первые на деревне», где Федункив выступает в качестве ведущей.
Сообщается, что организаторы окружили ее невероятной заботой — за Мариной ходит огромная «свита», выполняются все ее пожелания, пишет «СтарХит». Многие из съемочной группы заранее знали и были готовы к тому, что Федункив в положении.
«Это очень смешно. Кто у нас до старости рожает? Собаки и я, да? Ой, ребят, это несмешно. Я, знаете, могу что угодно сказать. Спасибо большое!», — рассказала о себе Марина.
Звезда старается беречь себя и не рисковать здоровьем. Она не участвует в экстремальных испытаниях.
Известно, что будущий малыш — желанный и долгожданный. Артистка долгое время не могла стать мамой. Россиянки теряются в догадках, каким образом Федункив удалось забеременеть и как нынешнее положение скажется на ее здоровье.
Как рассказала врач Татьяна Перова, беременность в возрасте 50 лет несет определенные риски как для здоровья матери, так и ребенка. С возрастом увеличивается вероятность развития осложнений, таких как гестационный диабет, преэклампсия, преждевременные роды и хромосомные аномалии плода. Однако современная медицина располагает множеством методов диагностики и наблюдения, позволяющих минимизировать эти риски. Важно, чтобы Марина находилась под тщательным наблюдением опытного акушера-гинеколога, регулярно проходила необходимые обследования и строго следовала всем рекомендациям врача.
При должном подходе и отсутствии серьезных сопутствующих заболеваний, вполне возможно благополучное вынашивание и рождение здорового малыша даже в 50 лет.
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