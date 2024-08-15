52-летняя актриса Марина Федункив впервые станет матерью

Как рассказала врач Татьяна Перова, беременность в возрасте 50 лет несет определенные риски как для здоровья матери, так и ребенка. С возрастом увеличивается вероятность развития осложнений, таких как гестационный диабет, преэклампсия, преждевременные роды и хромосомные аномалии плода. Однако современная медицина располагает множеством методов диагностики и наблюдения, позволяющих минимизировать эти риски. Важно, чтобы Марина находилась под тщательным наблюдением опытного акушера-гинеколога, регулярно проходила необходимые обследования и строго следовала всем рекомендациям врача.