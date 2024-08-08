История любви: как 62-летний Григорий Лепс нашёл счастье с 18-летней Авророй Кибой

Posted 8 августа, 12:13
Published 8 августа, 12:13
Modified 10 сентября, 05:15
Updated 10 сентября, 05:15
Отношения известного 62-летнего певца Григория Лепса с 18-летней Авророй Кибой продолжают привлекать внимание СМИ. Как же познакомился артист со студенткой и что о такой связи говорят в шоу-бизнесе? Об этом в материале Newia.ru.
О знакомстве
О Кибе известно не так много. Певец познакомился с Авророй через её родителей и сразу начал проявлять к ней внимание: дарить подарки и регулярно отправлять ей букеты из сотен цветов.
Девушка публиковала в своих социальных сетях снимок с кольцом на пальце и заявляла, что мечтает о создании крепкой семьи. Она также отметила, что с рождения растет в «парниковых» условиях и вопреки обвинениям в корысти не нуждается в деньгах и славе.
Впервые Григорий Лепс вывел свою невесту в свет на премии МУЗ-ТВ. Именно тогда в шоу-бизнесе вспомнили развод исполнителя хита «Рюмка водки» и начали судачить о пристрастиях артиста.
Как отнеслись к роману в шоу-бизнесе?
Первыми, кто решили поинтересоваться о намерениях Лепса относительно Авроры стали Павел Воля и Илья Соболев. Отвечая на их вопрос, певец сообщил, что его намерения в отношении девушки очень серьезны. Он рассказал, что сделал Авроре предложение, и она согласилась, но попросила время, чтобы лучше узнать друг друга и понять, что каждый из них представляет из себя. Григорий признается, что и сам понимает их разницу в возрасте.
Мать против
Ранее ряд источников заявлял, что мать Кибы не одобряет отношения с известным исполнителем. Сообщалось, что родители, возможно, были бы и не против такого жениха, однако разница в возрасте «молодых» довольна велика. Кроме того, мать выступает за то, чтобы ее дочь получше узнала потенциального жениха, пишет gazeta.ru.
Превзошли ожидания
Стоит отметить, что Аврора и Лепс даже побили планку известной пары российского шоу-бизнеса с разницей в 44 года. Между тем, 27 лет — разница в возрасте у Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом по решению Минюста).
Знакомые и коллеги певца заявляют, что итог таких отношений будет известен только через время. Недавно Аврора попала в скандал. В своем блоге она заявила, что у нее украли тапочки Hermes. Киба призвала россиян быть внимательными за границей. Стоимость похожей пары обуви на официальном сайте бренда около 109 тысяч рублей.
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