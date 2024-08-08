История любви: как 62-летний Григорий Лепс нашёл счастье с 18-летней Авророй Кибой

Первыми, кто решили поинтересоваться о намерениях Лепса относительно Авроры стали Павел Воля и Илья Соболев. Отвечая на их вопрос, певец сообщил, что его намерения в отношении девушки очень серьезны. Он рассказал, что сделал Авроре предложение, и она согласилась, но попросила время, чтобы лучше узнать друг друга и понять, что каждый из них представляет из себя. Григорий признается, что и сам понимает их разницу в возрасте.