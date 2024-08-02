Волочкова распродала имущество и рассказала о новом романе «на зависть теткам»

Posted 2 августа, 13:20
Published 2 августа, 13:20
Modified 10 сентября, 04:56
Updated 10 сентября, 04:56
За годы творческой деятельности Волочкова стала обладательницей внушительного имущества — 22 квартиры в Астраханской области, особняк в Подмосковье, а также две роскошные квартиры в Санкт-Петербурге и Москве. Общая стоимость ее недвижимости оценивается в несколько миллиардов рублей.
Развод на большие деньги
Недавно известная балерина Анастасия Волочкова была вынуждена избавиться от недвижимости в Астрахани, которая являлась частью бизнес-проекта ее бывшего супруга Игоря Вдовина. Чтобы вернуть часть долга, который Вдовин ей не выплатил, Волочкова была вынуждена продать эти квартиры.
Балерина неоднократно подавала на Вдовина в суд, но он каждый раз умолял ее отозвать иск, обещая рассчитаться. В итоге Анастасия понесла значительные убытки, когда снимала средства со своих счетов, чтобы одолжить бывшему супругу. В общей сложности она передала ему 350 миллионов рублей, которые он так и не вернул.
Продав 22 квартиры, Волочкова выручила всего 87 миллионов рублей, остальной долг Вдовина так и остался непогашенным. Несмотря на непростые отношения с бывшим мужем, балерина благодарна ему за то, что он на протяжении многих лет несет ответственность за их дочь Аришу, оплачивая ее образование.
Легенды о неслыханном богатстве
Анастасия Волочкова неоднократно заявляла, что всё, что у нее есть, она заработала сама. По ее словам, уже к 18 годам она купила отдельные квартиры для своих родителей. Стоит отметить, что ее отец, Юрий Волочков, в свое время был известным спортсменом, чемпионом СССР в мужском парном разряде по настольному теннису, а позже работал тренером по легкой атлетике.
Мама, Тамара Владимировна Антонова, была гидом-экскурсоводом, пишет RuNews24.
Поклонники Волочковой сетуют, что к своим 48 годам она так и не научилась разбираться в мужчинах и продолжает им доверять. Между тем, сама балерина утверждает, что в ее жизни есть мужчина, однако имени его она не раскроет. По ее мнению, его тут же начнут обсуждать «страшненькие тетки».
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