Волочкова распродала имущество и рассказала о новом романе «на зависть теткам»

Анастасия Волочкова неоднократно заявляла, что всё, что у нее есть, она заработала сама. По ее словам, уже к 18 годам она купила отдельные квартиры для своих родителей. Стоит отметить, что ее отец, Юрий Волочков, в свое время был известным спортсменом, чемпионом СССР в мужском парном разряде по настольному теннису, а позже работал тренером по легкой атлетике.