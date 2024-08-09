Анна Хилькевич рассказала, сколько килограммов она прибавила за беременность

Posted 9 августа, 17:49
Published 9 августа, 17:49
Modified 10 сентября, 05:21
Updated 10 сентября, 05:21
Анна и ее супруг, предприниматель Артур Волков, вовсю готовятся к рождению младенца. 37-летняя актриса регулярно делится со своими подписчиками новостями о своей беременности, а также различными переживаниями.
В пятницу, 9 августа, Хилькевич решила рассказать поклонникам, сколько она прибавила в весе. Актриса опубликовала свежее фото, на котором виден еще больше округлившийся живот. На снимке она в облегающем черном платье. Образ дополнен серьгами в форме капель и умными часами.
«34 недели и 4 дня. Набрала 14 килограммов», — подписала фото артистка. Об этом пишет womanhit.ru.
Хилькевич и Волков 9 лет в браке. В настоящее время в семье актрисы и бизнесмена растут две дочери — Арианна (8 лет) и Мария (5 лет).
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