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Posted 9 августа, 17:49

Published 9 августа, 17:49

Modified 10 сентября, 05:21

Updated 10 сентября, 05:21

Анна Хилькевич рассказала, сколько килограммов она прибавила за беременность

9 августа 2024, 17:49
У актрисы Анна Хилькевич скоро совсем скоро родится третья дочь. Она стала популярной у российских зрителей благодаря роли Маши в комедийном сериале «Универ. Новая общага» и его продолжениях.

Анна и ее супруг, предприниматель Артур Волков, вовсю готовятся к рождению младенца. 37-летняя актриса регулярно делится со своими подписчиками новостями о своей беременности, а также различными переживаниями.

В пятницу, 9 августа, Хилькевич решила рассказать поклонникам, сколько она прибавила в весе. Актриса опубликовала свежее фото, на котором виден еще больше округлившийся живот. На снимке она в облегающем черном платье. Образ дополнен серьгами в форме капель и умными часами.

«34 недели и 4 дня. Набрала 14 килограммов», — подписала фото артистка. Об этом пишет womanhit.ru.

Хилькевич и Волков 9 лет в браке. В настоящее время в семье актрисы и бизнесмена растут две дочери — Арианна (8 лет) и Мария (5 лет).

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#Марина Колодкина#Знаменитости#Актриса#Беременность
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