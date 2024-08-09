Анна Хилькевич рассказала, сколько килограммов она прибавила за беременность

В пятницу, 9 августа, Хилькевич решила рассказать поклонникам, сколько она прибавила в весе. Актриса опубликовала свежее фото, на котором виден еще больше округлившийся живот. На снимке она в облегающем черном платье. Образ дополнен серьгами в форме капель и умными часами.