Путешествие на острова, не выезжая за пределы России: куда поехать отдыхать

Posted 14 августа, 12:33
Published 14 августа, 12:33
Modified 10 сентября, 05:33
Updated 10 сентября, 05:33
Мистическое место, центр северного шаманизма, где обитает дух Байкала. Если вы решите поехать отдыхать на Ольхон в августе, то сможете покупаться в кристально чистой озерной воде и отдохнуть на песчаных пляжах. А еще насладиться природой степей и хвойных рощ и полюбоваться на мраморные скалы.
Небольшой островок в Белом море особенно красив летом. Сюда стоит поехать отдыхать тем, кто желает насладиться красотой Русского Севера. Песчаные пляжи, скалистые берега, богатые ягодой леса, множество древних святынь, с которыми связаны удивительные легенды и истории.
У этого острова, расположенного у берегов Сахалина, звучное европейское название. Да и сам остров как будто сошел с картинок XIX века. Туристов сюда начали пускать не так давно. Но здесь есть что посмотреть: живописные зеленые склоны, колоритные японские домики, заросли бамбука, стоянки древних людей, русские и японские заброшенные поселения.
Сюда лучше поехать отдыхать летом. Теплые течения прогревают воду у берегов до +20 градусов. А вода настолько прозрачная, что даже невооруженным глазом можно рассмотреть экзотическую флору и фауну.
Одно из самых живописных мест Приморья, находится почти у самой границы с Северной Кореей. За песчаные золотистые пляжи и прозрачную чистую воду его прозвали русскими Гавайями.
Остров необитаемый, и поехать отдыхать сюда в одиночку не получится. Для туристов организуют специальные экскурсионные группы. Причем ходить можно только по экотропам, чтобы не тревожить покой обитателей местной фауны.
Излюбленное место отдыха владивостокцев — экзотический остров Попова. Главная его достопримечательность — природа: песчаные пляжи, прозрачное море, уютные бухты, краснокнижные растения.
Сюда лучше поехать отдыхать с мая по сентябрь — именно столько длится пляжный сезон. В это время открыты мини-гостиницы, кемпинги, проводятся экскурсии и обучение дайвингу.
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