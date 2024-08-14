Путешествие на острова, не выезжая за пределы России: куда поехать отдыхать

У этого острова, расположенного у берегов Сахалина, звучное европейское название. Да и сам остров как будто сошел с картинок XIX века. Туристов сюда начали пускать не так давно. Но здесь есть что посмотреть: живописные зеленые склоны, колоритные японские домики, заросли бамбука, стоянки древних людей, русские и японские заброшенные поселения.