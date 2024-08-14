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Posted 14 августа, 12:33

Published 14 августа, 12:33

Modified 10 сентября, 05:33

Updated 10 сентября, 05:33

Путешествие на острова, не выезжая за пределы России: куда поехать отдыхать

Путешествие на острова, не выезжая за пределы России: куда поехать отдыхать

14 августа 2024, 12:33
Фото: Изображение Midjourney
Путешествие на острова, не выезжая за пределы России: куда поехать отдыхать
Вы удивитесь, сколько островов в России с уникальной природой и восхитительными пейзажами! Таких уголков на земном шаре единицы. Расскажем о самых необычных российских островах, отдых на которых запомнится вам надолго.

Ольхон

Мистическое место, центр северного шаманизма, где обитает дух Байкала. Если вы решите поехать отдыхать на Ольхон в августе, то сможете покупаться в кристально чистой озерной воде и отдохнуть на песчаных пляжах. А еще насладиться природой степей и хвойных рощ и полюбоваться на мраморные скалы.

Кий

Небольшой островок в Белом море особенно красив летом. Сюда стоит поехать отдыхать тем, кто желает насладиться красотой Русского Севера. Песчаные пляжи, скалистые берега, богатые ягодой леса, множество древних святынь, с которыми связаны удивительные легенды и истории.

Монерон

У этого острова, расположенного у берегов Сахалина, звучное европейское название. Да и сам остров как будто сошел с картинок XIX века. Туристов сюда начали пускать не так давно. Но здесь есть что посмотреть: живописные зеленые склоны, колоритные японские домики, заросли бамбука, стоянки древних людей, русские и японские заброшенные поселения.

Сюда лучше поехать отдыхать летом. Теплые течения прогревают воду у берегов до +20 градусов. А вода настолько прозрачная, что даже невооруженным глазом можно рассмотреть экзотическую флору и фауну.

Остров Фуругельма

Одно из самых живописных мест Приморья, находится почти у самой границы с Северной Кореей. За песчаные золотистые пляжи и прозрачную чистую воду его прозвали русскими Гавайями.

Остров необитаемый, и поехать отдыхать сюда в одиночку не получится. Для туристов организуют специальные экскурсионные группы. Причем ходить можно только по экотропам, чтобы не тревожить покой обитателей местной фауны.

Остров Попова

Излюбленное место отдыха владивостокцев — экзотический остров Попова. Главная его достопримечательность — природа: песчаные пляжи, прозрачное море, уютные бухты, краснокнижные растения.

Сюда лучше поехать отдыхать с мая по сентябрь — именно столько длится пляжный сезон. В это время открыты мини-гостиницы, кемпинги, проводятся экскурсии и обучение дайвингу.

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