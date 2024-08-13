Как в Италии, но только в Крыму. Отдых в Орджоникидзе

Posted 13 августа, 11:22
Published 13 августа, 11:22
Modified 10 сентября, 05:27
Updated 10 сентября, 05:27
Поселок Орджоникидзе, или, как называют его местные, Орджо, расположен в 10 км от Феодосии на живописном мысе Киик-Атлама, который выдается в море на четыре километра. Поэтому поселок буквально со всех сторон омывается морем и здесь огромное количество пляжей.
Местные жители утверждают, что пляжей в Орджо более 15 и на любой вкус — песчаные, галечные, каменистые, смешанные. Поскольку пляжи расположены по обеим сторонам мыса, то можно выбирать, где погода лучше: если с одной стороны море штормит, значит, с другой — тихое море.
Холмы Киммерии и постоянный морской бриз, овевающий поселок со всех сторон, создают ощущение средиземноморского курорта. Да, здесь нет шикарных парков, дворцов, музеев, ночных клубов, солидных ресторанов и дорогих отелей. Но зато нет и толп туристов, а шикарные пляжи с изумрудной водой компенсируют недостаток современной инфраструктуры.
Кстати, до любого из пляжей можно добраться за 10-15 минут, спустившись из поселка на берег. Есть пляжи с водными развлечениями и развитой пляжной инфраструктурой: Центральный, «Песочный», «Козья Бухта». Есть более уединенные места — развлечений там нет, но зато мало людей даже в пик сезона.
Цены на жилье, по отзывам туристов, очень демократичные и на порядок меньше, чем в соседней Феодосии и Коктебеле. Дешевле всего в частном секторе, но если хочется более комфортабельных условий, то можно снять номер в современных гостевых домах.
Семьям с детьми, ищущим тихий недорогой отдых, здесь нравится. На Центральном пляже есть множество водных развлечений для детей, средний чек на семью из 4-х человек в местном кафе — 1000-1500 рублей.
Если не хватает развлечений, то можно съездить в ближайшие города и поселки. Например, в дельфинарий в Феодосию, на водные экскурсии в Коктебель, на экскурсию в Судак. Всё это находится недалеко от Орджоникидзе.
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