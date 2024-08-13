Как в Италии, но только в Крыму. Отдых в Орджоникидзе

Кстати, до любого из пляжей можно добраться за 10-15 минут, спустившись из поселка на берег. Есть пляжи с водными развлечениями и развитой пляжной инфраструктурой: Центральный, «Песочный», «Козья Бухта». Есть более уединенные места — развлечений там нет, но зато мало людей даже в пик сезона.