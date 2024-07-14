ТОП-7 самых красивых парков в мире, которые выглядят как с картинки

Парк Кекенхоф — один из самых известных парков Европы, который открывается для посетителей всего лишь на 8 недель в году (в 2024 году с 21 марта по 12 мая). На его территории весной распускается более семи миллионов тюльпанов, а также нарциссы, гиацинты и многочисленные цветущие деревья. Потребуется не менее 2-4 часов, чтобы прогуляться по всем цветникам, но лучше всего провести там весь день. В парке Кекенхоф также часто проходят художественные выставки и мероприятия.