ТОП-7 самых красивых парков в мире, которые выглядят как с картинки

Posted 14 июля, 08:14
Published 14 июля, 08:14
Modified 10 сентября, 03:51
Updated 10 сентября, 03:51
Ботанический сад Киото — это парк, который является домом для более 12 000 различных видов растений. Самой главной звездой является японская вишня, которая зацветает уже в конце февраля. Лучшее время года, когда она набирает полный цвет — конец марта или начало апреля.
Сюда приезжают сотни тысячи туристов и японцев, которые практикуют «ханами», что в переводе означает «созерцание цветов». Эта традиция стала распространенной практикой весенних пикников под благоухающими вишневыми деревьями.
Парк Кекенхоф — один из самых известных парков Европы, который открывается для посетителей всего лишь на 8 недель в году (в 2024 году с 21 марта по 12 мая). На его территории весной распускается более семи миллионов тюльпанов, а также нарциссы, гиацинты и многочисленные цветущие деревья. Потребуется не менее 2-4 часов, чтобы прогуляться по всем цветникам, но лучше всего провести там весь день. В парке Кекенхоф также часто проходят художественные выставки и мероприятия.
Ни один список самых красивых парков не обходится без самого красивого и легендарного Центрального парка в Нью-Йорке. Он ослепителен в любое время года, но в период с апреля по июнь в этом месте определенно есть что-то особенное.
Это культовое место, расположенное в самом сердце Нью-Йорка. Парк оживает с наступлением теплой погоды, когда распускаются яркие цветы и пышная зелень заполняет пейзаж. Прогуливаясь по этой огромной территории можно погрузиться в море розовой цветущей вишни, желтых нарциссов и белых магнолий. Теплая погода делает парк идеальным местом для проведения мероприятий на свежем воздухе, пикников, катания на велосипедах и роликовых коньках.
Помимо потрясающих природных пейзажей, Центральный парк предлагает целый ряд развлекательных мероприятий. С весны здесь начинаются концерты, фестивали и культурные мероприятия. Кроме того, в парке есть множество ресторанов и продуктовых точек, где вы можете перекусить.
Осень в Бразилии — одно из самых волшебных времен года, а Парк Ибирапуэра в Сан-Паулу — идеальное место, чтобы увидеть это время года во всей ее красе.
Этот знаменитый парк обязательное место для посещения всеми, кто едет в этот город. Он представляет собой тихий оазис посреди шумного города с прекрасными садами, извилистыми тропами и живописными озерами. В парке также находится несколько культурных учреждений, в том числе музеи и галереи, позволяющие познать богатую историю и разнообразную культуру Сан-Паулу.
Хэгли Парк — удивительный парк, расположенный в самом сердце Крайстчерча, а осень — идеальное время, чтобы ощутить его красоту. По мере того как погода становится прохладнее, деревья парка окрашиваются в яркие оттенки золотого, оранжевого и красного, создавая живописную картину, от которой просто захватывает дух.
Прогуливаясь по парку, вы окажетесь в окружении моря разноцветной листвы, где можно спокойно провести солнечный день. Здесь также есть поле для гольфа, теннисные корты и ботанические сады, что делает его идеальным местом для любителей активного отдыха.
Гайд-парк — один из самых знаковых парков Лондона и его обязательно стоит посетить весной. Парк оживает яркими красками и распускающимися цветами, создавая захватывающее дух зрелище. Прогуливаясь по нему можно попасть в море нарциссов, тюльпанов и цветущей сакуры, что позволит отдохнуть от шума и суеты города.
Гайд-парк также предлагает широкий выбор развлечений на свежем воздухе, включая велосипедные прогулки, катание на лодках и верховую езду. Здесь также находится несколько памятников и статуй, в том числе знаменитый Мемориальный фонтан Дианы, дающий представление о богатой истории и культуре города. Весной начинается череда мероприятий и фестивалей, в том числе ежегодный парад в День рождения короля.
Национальный парк Банф — живописное место, расположенное в самом сердце Канадских Скалистых гор. Само идеальное время для его посещения — весна, когда по мере таяния снега и потепления парк оживает цветущими полевыми цветами и каскадами водопадов. Кристально чистые озера, такие как Луиза и Морейн, начинают оттаивать, создавая бирюзовый фон для прогулок, каякинга и рыбалки.
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