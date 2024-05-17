Что делать, если голова клеща оторвалась и осталась в теле

Если же у вас нет под рукой иголки или пинцета или вы опасаетесь самостоятельно расковыривать место укуса, можно воспользоваться йодом или зеленкой. Этот способ тоже действенный, хотя и более затратный по времени. Следует обработать ранку йодом или зеленкой и делать так три дня подряд, после чего части клеща выйдут наружу самостоятельно.