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Posted 17 мая, 09:46

Published 17 мая, 09:46

Modified 9 сентября, 23:12

Updated 9 сентября, 23:12

Что делать, если голова клеща оторвалась и осталась в теле

Что делать, если голова клеща оторвалась и осталась в теле

17 мая 2024, 09:46
Фото: Изображение Midjourney
Что делать, если голова клеща оторвалась и осталась в теле
Если вас укусил клещ, вы первым делом постараетесь от него избавиться, причем, скорее всего, вам придется это делать самостоятельно. Это несложно, но, если извлекать клеща неправильно, его голова или хоботок могут остаться в вашем теле. Что делать в таких случаях — читайте в статье.

Как вытащить клеща своими силами

Чтобы достать присосавшегося клеща, нужно захватить его с помощью специального приспособления или обвязать как можно ближе место укуса обычной ниткой. После этого следует вращательным движением осторожно извлечь паразита.

Что будет, если в ранке остались части клеща

Если при извлечении клеща его голова осталась в месте укуса, это может грозить пострадавшему неприятными последствиями в виде инфицирования раны или заражения человека рядом опасных болезней, переносчиками которых могут являться клещи. Возбудители этих болезней находятся в слюнных железах паукообразного, поэтому вытаскивать клеща нужно крайне аккуратно, чтобы достать его целым.

Как извлечь голову клеща из места укуса

Если клещ извлечен некорректно и в теле осталась голова клеща, ее также следует удалить. Лучше всего, если это сделает врач, но не всегда есть возможность быстро обратиться за медпомощью. Самостоятельно же это можно сделать тремя способами.

Иголкой

Иголку или булавку перед использованием необходимо продезинфицировать спиртом или прокалить на огне. Затем следует вытащить голову клеща из ранки, подцепив ее иглой так, как вы бы вытаскивали занозу, а после этого обработать место укуса йодом или любым другим антисептиком.

Пинцетом

Для того, чтобы вытащить голову клеща из ранки, можно также воспользоваться пинцетом, которым следует зажать остатки паукообразного и аккуратно выкрутить из тела.

С помощью йода

Если же у вас нет под рукой иголки или пинцета или вы опасаетесь самостоятельно расковыривать место укуса, можно воспользоваться йодом или зеленкой. Этот способ тоже действенный, хотя и более затратный по времени. Следует обработать ранку йодом или зеленкой и делать так три дня подряд, после чего части клеща выйдут наружу самостоятельно.

#Общество#Здоровье#Природа#Отдых#Все материалы авторов#Клещи
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