Что делать, если голова клеща оторвалась и осталась в теле

Posted 17 мая, 09:46
Published 17 мая, 09:46
Modified 9 сентября, 23:12
Updated 9 сентября, 23:12
Чтобы достать присосавшегося клеща, нужно захватить его с помощью специального приспособления или обвязать как можно ближе место укуса обычной ниткой. После этого следует вращательным движением осторожно извлечь паразита.
Если при извлечении клеща его голова осталась в месте укуса, это может грозить пострадавшему неприятными последствиями в виде инфицирования раны или заражения человека рядом опасных болезней, переносчиками которых могут являться клещи. Возбудители этих болезней находятся в слюнных железах паукообразного, поэтому вытаскивать клеща нужно крайне аккуратно, чтобы достать его целым.
Если клещ извлечен некорректно и в теле осталась голова клеща, ее также следует удалить. Лучше всего, если это сделает врач, но не всегда есть возможность быстро обратиться за медпомощью. Самостоятельно же это можно сделать тремя способами.
Иголку или булавку перед использованием необходимо продезинфицировать спиртом или прокалить на огне. Затем следует вытащить голову клеща из ранки, подцепив ее иглой так, как вы бы вытаскивали занозу, а после этого обработать место укуса йодом или любым другим антисептиком.
Для того, чтобы вытащить голову клеща из ранки, можно также воспользоваться пинцетом, которым следует зажать остатки паукообразного и аккуратно выкрутить из тела.
Если же у вас нет под рукой иголки или пинцета или вы опасаетесь самостоятельно расковыривать место укуса, можно воспользоваться йодом или зеленкой. Этот способ тоже действенный, хотя и более затратный по времени. Следует обработать ранку йодом или зеленкой и делать так три дня подряд, после чего части клеща выйдут наружу самостоятельно.
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