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Posted 14 августа, 18:00

Published 14 августа, 18:00

Modified 10 сентября, 05:37

Updated 10 сентября, 05:37

Концерты Распутиной могут запретить на фоне событий в Курске

14 августа 2024, 18:00
Руководитель ФПБК Виталий Бородин в своем телеграм-канале высказал возмущение по поводу поведения некоторых артистов, которые на своих концертах никак не прокомментировали события в Курске.

В то время, пока в Курске продолжаются тяжелые бои, такие знаменитости, как Светлана Бондарчук, Маша Распутина, Анастасия Волочкова, продолжают «кайфовать», считает Бородин. Активист заявил о намерении официально обратиться к властям регионов с призывом о запрете массовых мероприятий с участием этих артистов.

Напомним: 6 августа произошло нападение ВСУ на Курскую область. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 7 августа объявил, что движение войск Украины вглубь российской территории удалось остановить. В области объявлен режим ЧС. Продолжается эвакуация населения приграничных территорий.

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#Анна Борисова#Россия#Знаменитости#Концерты#Все материалы авторов#Украина#Генштаб#Анастасия Волочкова#Светлана Бондарчук
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