Концерты Распутиной могут запретить на фоне событий в Курске

В то время, пока в Курске продолжаются тяжелые бои, такие знаменитости, как Светлана Бондарчук, Маша Распутина, Анастасия Волочкова, продолжают «кайфовать», считает Бородин. Активист заявил о намерении официально обратиться к властям регионов с призывом о запрете массовых мероприятий с участием этих артистов.