Концерты Распутиной могут запретить на фоне событий в Курске

Posted 14 августа, 18:00
Published 14 августа, 18:00
Modified 10 сентября, 05:37
Updated 10 сентября, 05:37
В то время, пока в Курске продолжаются тяжелые бои, такие знаменитости, как Светлана Бондарчук, Маша Распутина, Анастасия Волочкова, продолжают «кайфовать», считает Бородин. Активист заявил о намерении официально обратиться к властям регионов с призывом о запрете массовых мероприятий с участием этих артистов.
Напомним: 6 августа произошло нападение ВСУ на Курскую область. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 7 августа объявил, что движение войск Украины вглубь российской территории удалось остановить. В области объявлен режим ЧС. Продолжается эвакуация населения приграничных территорий.
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