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Posted 14 августа, 17:55

Published 14 августа, 17:55

Modified 10 сентября, 05:37

Updated 10 сентября, 05:37

Джимми Киммел назвал причину отказа быть ведущим «Оскара»

14 августа 2024, 17:55
Джимми Киммел заявил, что участие в церемонии вручения премии «Оскар» в качестве ведущего отнимает у него слишком много времени.

Телеведущий назвал эту работу хлопотной и тяжелой. Из-за участия в «Оскаре» он уделяет недостаточно времени своему ток-шоу, не может заниматься своей программой, пока не закончится церемония.

Джимми Киммел был ведущим «Оскара» четыре раза.

Отметим, что американский актер Джон Малейни также отказался вести церемонию в следующем году. Кого выберут в качестве ведущих, пока неизвестно.

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