5 причин отказаться от пластиковых бутылок с водой прямо сейчас

Опасность для здоровья Экологический ущерб Экологическая ответственность Экономия Удобство и стиль

Пластиковые бутылки с водой окружили нас повсюду, от магазинов до заправок, и даже достигли космоса. В России ежегодно продается более 24 миллиардов таких бутылок. Однако их удобство имеет высокую цену для окружающей среды, здоровья и кошелька.