Что нужно добавить в дачный бассейн, чтобы не сливать его каждые три дня

Активный кислород является более полезным дезинфицирующим средством для бассейнов, чем хлор, поскольку он менее агрессивен к коже, глазам и слизистым оболочкам человека. Он вносится непосредственно в воду и удаляет органические вещества без образования каких-либо остатков. Это вещество легко испаряется, поэтому его используют после захода солнца, когда становится менее жарко, чтобы максимально повысить его эффективность. Вода после него приобретает нейтральный запах и прозрачность, становясь чистой и безопасной.