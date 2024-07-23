Что нужно добавить в дачный бассейн, чтобы не сливать его каждые три дня

Posted 23 июля, 06:45
Published 23 июля, 06:45
Modified 10 сентября, 04:18
Updated 10 сентября, 04:18
При покупке большого каркасного или надувного бассейна следует понимать — придется не только отдыхать, но и работать над поддержанием чистоты воды, чтобы вам не приходилось постоянно его сливать.
Вы ошибаетесь, если думаете, что для поддержания чистоты бассейна достаточно регулярно удалять листья. Даже поработав сачком и вытащив мусор, вода по-прежнему остается грязной, поскольку содержит не видимые глазу бактерии, грибки и прочие микроорганизмы. Эта патогенная флора появляется в следствии воздействия на воду солнечного света, попадающих с пылью частиц грязи и микрофлоры человека. В благоприятных влажных и теплых условиях бассейн невероятно быстро превращается в опасное для здоровья место купания — вода сразу меняет свой цвет и запах.
Целью дезинфекции воды является уничтожение содержащихся в ней болезнетворных организмов, среди которых могут быть вирусы и простейшие. На рынке существует два основных продукта, которые справляются со всеми проблемами содержания бассейна — хлор и активный кислород. Перед применением этих средств необходимо убедиться, какой уровень pH содержится в воде. Это важный показатель должен поддерживается в диапазоне от 7,2 до 7,6.
Уровень рH является одним из наиболее важных показателей воды бассейна. В идеале нужно делать этот анализ один раз в неделю. Периодические тесты позволяют узнать, когда и в коком количестве необходимо добавлять химикаты, предотвращающие размножение бактерий. Так вы сможете дольше поддерживать воду в бассейне в безопасном состоянии.
Тест-полоски очень просты в использовании, их погружают под воду на несколько секунд, пока они не изменят цвет. Полученный оттенок сравнивается со шкалой, которая отображается на коробке производителя, которая показывает значение pH.
Хлорирование воды бассейна является наиболее эффективным способом быстрой дезинфекции бассейна. Хлор удаляет бактерии и грибки, обеспечивая приятный цвет и нейтральный запах воды. Однако процесс обеззараживания хлором всегда следует проводить с осторожностью. Вы должны делать это, когда в воде никого нет и строго соблюдать дозировку.
Если количество хлора будет недостаточным, он не защитит воду от последствий разложения органических веществ. А когда в воде содержится слишком много хлора, то повышается риск отравления и отека легких. Чтобы рассчитать правильную дозу необходимо пользоваться инструкцией по применению и знать объем бассейна. Например:
Активный кислород является более полезным дезинфицирующим средством для бассейнов, чем хлор, поскольку он менее агрессивен к коже, глазам и слизистым оболочкам человека. Он вносится непосредственно в воду и удаляет органические вещества без образования каких-либо остатков. Это вещество легко испаряется, поэтому его используют после захода солнца, когда становится менее жарко, чтобы максимально повысить его эффективность. Вода после него приобретает нейтральный запах и прозрачность, становясь чистой и безопасной.
Препараты с активным кислородом обычно представляют собой многокомпонентные продукты и содержат определенные добавки, которые борются с некоторыми видами водорослей, устойчивых к воздействию кислорода. После использования таких препаратов вода меняет свой цвет с зеленоватого или розового на прозрачный.
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