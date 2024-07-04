Безопасно ли пить дождевую воду: все, что вам нужно знать

Posted 4 июля, 07:01
Published 4 июля, 07:01
Modified 16 октября, 20:38
Updated 16 октября, 20:38
Все живые существа не могут прожить и дня без воды. Организм человека на 70% состоит из жидкости: мы теряем сознание без 5% воды и можем умереть без 12% воды. Таким образом, можно продержаться 4-5 недель без еды, и только 4-5 дней без воды. Наша бытовая жизнь также невозможна без этого ценного ресурса — мы не можем готовить, стирать, убирать в доме и даже ходить в туалет. Но вода бывает разной, в зависимости от наших потребностей.
В современном мире, в котором большое внимание уделяется качеству воды, бутилированную форму считают самой безопасной и чистой. Одновременно с этим набирает популярность употребление дождевой воды, которую считают лучшей. Люди не только собирают дождевую воду для полива сада и огорода, но и используют ее для питьевых целей, приготовления еды и купания.
Чтобы понять, что представляет из себя дождевая вода, нужно понимать что это естественный процесс круговорота воды на планете, в котором осадки в виде дождя находятся на вершине цикла. Следовательно, мы можем пить неочищенную дождевую воду, поскольку это чистая дистиллированная вода, испарившаяся на солнце. А вот когда дождевая вода впитывается в землю, она превращается в минеральную.
«Самая чистая вода — это дождевая вода, которая не достигла земли. Она полезна от природы, поэтому нам нужно найти способ улавливать дождевую воду до того, как она будет загрязнена „, — говорится в отчете Международной ассоциации водных ресурсов.
Однако, когда дождевая вода падает с неба, она не просто впитывается в почву, а проникает повсюду, попадая на отходы и в сточные воды, становясь грязной. Затем мы платим высокую цену за ее очистку. Кажется, ответ на эту проблему очевиден: самая чистая вода — это дождевая вода, которая не попала на землю. Она полезна по своей природе, поэтому нужно найти способ улавливать дождевую воду до того, как она загрязнится.
Несмотря на нейтральный природный состав, капли дождевой воды улавливают загрязняющие вещества и грязь из атмосферы, особенно в районах с большим количеством промышленных и производственных объектов, а также автомагистралей.
Сбор дождевой воды в питьевых целях создает ряд преимуществ для жизни и здоровья человека: