Безопасно ли пить дождевую воду: все, что вам нужно знать

Все живые существа не могут прожить и дня без воды. Организм человека на 70% состоит из жидкости: мы теряем сознание без 5% воды и можем умереть без 12% воды. Таким образом, можно продержаться 4-5 недель без еды, и только 4-5 дней без воды. Наша бытовая жизнь также невозможна без этого ценного ресурса — мы не можем готовить, стирать, убирать в доме и даже ходить в туалет. Но вода бывает разной, в зависимости от наших потребностей.