Врач-гастроэнтеролог рассказал, почему нельзя пить воду, оставленную в машине

Это происходит потому, что тара с водой находится под прямым воздействием ультрафиолетового излучения. В связи с этим опасно покупать воду в пластиковых прозрачных бутылках у уличных продавцов, брать с собой такую бутылку на пляж или пить воду, оставленную летом в салоне автомобиля.