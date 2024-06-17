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Posted 17 июня, 06:49

Published 17 июня, 06:49

Modified 10 сентября, 02:23

Updated 10 сентября, 02:23

Врач-гастроэнтеролог рассказал, почему нельзя пить воду, оставленную в машине

Врач-гастроэнтеролог рассказал, почему нельзя пить воду, оставленную в машине

17 июня 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney
Врач-гастроэнтеролог рассказал, почему нельзя пить воду, оставленную в машине
Чем опасна вода, оставленная на жаре и в машине — в материале NEWIA.

Самая обычная вода может нанести серьезный вред организму. Все дело в том, что под прямым воздействием солнца жидкость в пластиковой бутылке может менять свой состав, рассказывает гастроэнтеролог Рустем Садыков.

Это происходит потому, что тара с водой находится под прямым воздействием ультрафиолетового излучения. В связи с этим опасно покупать воду в пластиковых прозрачных бутылках у уличных продавцов, брать с собой такую бутылку на пляж или пить воду, оставленную летом в салоне автомобиля.

Под воздействием тепла в воде быстро размножаются бактерии, что можно заметить по неприятному запаху и привкусу.

«Полимеры пластиковой тары имеют тенденцию подвергаться окислительным реакциям под воздействием солнечного света, в результате чего химические вещества попадают в воду. Это, в свою очередь, приводит к загрязнению микропластиком, микробами и тяжелыми металлами, что приводит к физическим и химическим изменениям воды», — стали известны результаты исследований.

Врач советует пользоваться бутылками из темного стекла или использовать обычный термос.

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#Эмилия Шпилева#Здоровье#Вода#Гастроэнтеролог#Вред#Исследование
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