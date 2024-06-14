Каждый пятый болен преддиабетом и не знает об этом

Posted 14 июня, 06:30
Published 14 июня, 06:30
Modified 10 сентября, 02:18
Updated 10 сентября, 02:18
Жировая ткань уменьшает чувствительность к инсулину. Быстрый набор веса и избыточный вес — один из первых симптомов преддиабета.
При избытке инсулина человек постоянно хочет есть и утоляет чувство голода с помощью быстрых углеводов, из-за чего уровень глюкозы повышается еще больше.
Если человек постоянно испытывает чувство жажды и потребляет жидкости больше, чем обычно, это тревожный симптом, возможно указывающий на преддиабет.
При повышенном уровне сахара в крови развивается ломкость сосудов, из-за чего у человека долго не заживают раны: например, могут появляться стоматиты и заеды, кровоточить десна.
Гипертония и заболевания сердечно-сосудистой системы — факторы риска развития сахарного диабета.
При повышенном уровне сахара в крови у мужчин развивается эректильная дисфункция, нарушается либидо.
При избытке инсулина у женщин часто возникает молочница. При этом даже при лечении молочница возвращается снова и снова.
На преддиабет могут указывать темные пятна, появившиеся в подмышках или в области шеи, красные точечки на лице.
Сахар сгущает кровь, и она хуже проходит по сосудам, поэтому в ступнях и икроножных мышцах может ощущаться неприятное покалывание.
Нарушения сна, частые пробуждения ночью характеры при нарушениях гормональных функций организма, наступающих при изменении обмена глюкозы.
Врачи отмечают, что преддиабет хорошо поддается коррекции. Поэтому при обнаружении как минимум одного из перечисленных симптомов следует обратиться к врачам и сдать анализы на глюкозу. При корректировке рациона питания и образа жизни в большинстве случаев удается избежать развития сахарного диабета.
Врач-эндокринолог ЦКБ «РЖД-Медицина» Ирина Романовская:
«Тут очень многое зависит от самого пациента. Прежде всего важно изменить образ жизни. Цель — снизить массу тела на 5-10% от исходной за 6-12 месяцев и в дальнейшем поддерживать оптимальный вес. Этого возможно достигнуть за счет умеренно низкокалорийного питания, ограничив насыщенные (животные) жиры и простые углеводы, регулярной физической активности, полноценного сна — не меньше семи часов. И, конечно, нужно ограничить алкоголь и отказаться от курения».
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