Каждый пятый болен преддиабетом и не знает об этом

«Тут очень многое зависит от самого пациента. Прежде всего важно изменить образ жизни. Цель — снизить массу тела на 5-10% от исходной за 6-12 месяцев и в дальнейшем поддерживать оптимальный вес. Этого возможно достигнуть за счет умеренно низкокалорийного питания, ограничив насыщенные (животные) жиры и простые углеводы, регулярной физической активности, полноценного сна — не меньше семи часов. И, конечно, нужно ограничить алкоголь и отказаться от курения».