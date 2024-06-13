Почему возникает потеря слуха и можно ли это остановить

«Есть интересная французская работа: ученые проверяли слух у монахинь, которые жили в монастыре в тишине, в отличных условиях, но и у них наблюдалось возрастное снижение слуха. Хотя имеются примеры, когда даже в почтенном возрасте люди сохраняют нормальный слух. Но их не так много», — уточнил профессор.