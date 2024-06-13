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Posted 13 июня, 19:11

Published 13 июня, 19:11

Modified 10 сентября, 02:17

Updated 10 сентября, 02:17

Почему портится слух, и как это предотвратить

Почему возникает потеря слуха и можно ли это остановить

13 июня 2024, 19:11
Фото: Изображение Midjourney
Почему портится слух, и как это предотвратить
Слух является такой же важной функцией, как зрение, и снижение его остроты существенно ухудшает качество жизни и возможность общаться с другими людьми. Как вовремя обнаружить тревожные симптомы и обратиться к врачу до того, как ухудшение слуха превратится в его полную потерю, читайте в статье.

Какие бывают нарушения слуха

Уровень потери слуха может быть частичным (тугоухость) или полным (глухота). В частности, причиной тугоухости может стать возрастные изменения. По словам замдиректора Санкт-Петербургского НИИ ЛОР, доктора медицинских наук, профессора Сергея Рязанцева, большинство российских ученых считают, что после 60 лет происходит закономерное снижение слуха, это возрастная тугоухость.

«Есть интересная французская работа: ученые проверяли слух у монахинь, которые жили в монастыре в тишине, в отличных условиях, но и у них наблюдалось возрастное снижение слуха. Хотя имеются примеры, когда даже в почтенном возрасте люди сохраняют нормальный слух. Но их не так много», — уточнил профессор.

Причины снижения слуха

Помимо возраста, тугоухость может также возникать из-за таких причин, как препятствие на пути проведения звукового сигнала (например, серная пробка или опухоль), нарушение в слуховом нерве, акустическая травма, инфекционное заболевание, сахарный диабет и даже генетическая мутация.

Симптомы нарушения слуха

При частичной потере слуха человек испытывает трудности при разговоре с собеседником в местах с высоким уровнем шума или общении по телефону, слышит постоянный звон в ушах. Кроме того, ему сложно различать голоса, когда несколько людей разговаривают одновременно, и он вынужден часто переспрашивать.

Что делать, если вы стали хуже слышать

Если вы заметили у себя какие-то из перечисленных выше признаков частичной потери слуха, следует незамедлительно обратиться к за помощью к специалисту, который поставит диагноз и назначит соответствующее лечение, которое может заключаться в приеме лекарственных средств, физиотерапии или даже в хирургическом вмешательстве.

Как уменьшить риск потери слуха

Для того чтобы избежать полной или частичной потери слуха, следует по возможности убрать причины, которые могут пагубно воздействовать на ваше здоровье. Так, необходимо вовремя лечить болезни ушей, носа и горла, при работе на шумном производстве пользоваться защитными средствами, ограничить прослушивание громкой музыки, при купании в водоемах использовать шапочку, закрывающую уши, и др.

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