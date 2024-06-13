Почему возникает потеря слуха и можно ли это остановить

Posted 13 июня, 19:11
Published 13 июня, 19:11
Modified 10 сентября, 02:17
Updated 10 сентября, 02:17
Уровень потери слуха может быть частичным (тугоухость) или полным (глухота). В частности, причиной тугоухости может стать возрастные изменения. По словам замдиректора Санкт-Петербургского НИИ ЛОР, доктора медицинских наук, профессора Сергея Рязанцева, большинство российских ученых считают, что после 60 лет происходит закономерное снижение слуха, это возрастная тугоухость.
«Есть интересная французская работа: ученые проверяли слух у монахинь, которые жили в монастыре в тишине, в отличных условиях, но и у них наблюдалось возрастное снижение слуха. Хотя имеются примеры, когда даже в почтенном возрасте люди сохраняют нормальный слух. Но их не так много», — уточнил профессор.
Помимо возраста, тугоухость может также возникать из-за таких причин, как препятствие на пути проведения звукового сигнала (например, серная пробка или опухоль), нарушение в слуховом нерве, акустическая травма, инфекционное заболевание, сахарный диабет и даже генетическая мутация.
При частичной потере слуха человек испытывает трудности при разговоре с собеседником в местах с высоким уровнем шума или общении по телефону, слышит постоянный звон в ушах. Кроме того, ему сложно различать голоса, когда несколько людей разговаривают одновременно, и он вынужден часто переспрашивать.
Если вы заметили у себя какие-то из перечисленных выше признаков частичной потери слуха, следует незамедлительно обратиться к за помощью к специалисту, который поставит диагноз и назначит соответствующее лечение, которое может заключаться в приеме лекарственных средств, физиотерапии или даже в хирургическом вмешательстве.
Для того чтобы избежать полной или частичной потери слуха, следует по возможности убрать причины, которые могут пагубно воздействовать на ваше здоровье. Так, необходимо вовремя лечить болезни ушей, носа и горла, при работе на шумном производстве пользоваться защитными средствами, ограничить прослушивание громкой музыки, при купании в водоемах использовать шапочку, закрывающую уши, и др.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14