Сердце устает: рассказываем о самых частых причинах инфарктов

Что такое инфаркт миокарда Причины инфаркта Симптомы инфаркта миокарда Что делать, если человеку стало плохо с сердцем Профилактика инфаркта миокарда

Инфаркт миокарда — опасное для жизни состояние, при котором в сердце происходят необратимые изменения. Чаще всего это заболевание диагностируется у граждан старше 50 лет, хотя изредка встречается и у более молодых людей. О причинах, симптомах и профилактике инфаркта — в нашем материале.