Сердце устает: рассказываем о самых частых причинах инфарктов

Posted 6 июня, 12:40
Published 6 июня, 12:40
Modified 10 сентября, 01:52
Updated 10 сентября, 01:52
Инфаркт миокарда, как правило, развивается при ишемической болезни сердца, в результате чего наступает выраженная недостаточность кровообращения в коронарных сосудах, некроз тканей сердечной мышцы и кислородное голодание.
В числе основных причин развития инфаркта миокарда — атеросклероз и спазмирование коронарных артерий. Кроме того, от тяжелого сердечного приступа не застрахованы люди с тромбозами, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и ожирением, а также курящие, злоупотребляющие алкоголем и часто испытывающие стресс.
О развитии инфаркта могут свидетельствовать одышка, жжение или острая продолжительная боль в груди, отдающая в шею, руку, под лопатку или челюсть, иногда — боль в животе и тошнота, а также страх смерти. Однако некоторые заболевания — например, сахарный диабет — могут стать причиной бессимптомного протекания инфаркта.
Если вы стали свидетелем того, что у другого человека произошел сердечный приступ, следует немедленно уложить его на спину или придать ему полусидячее положение. Затем нужно успокоить больного, попросить не двигаться, обеспечить приток свежего воздуха и как можно скорее вызвать скорую.
Прежде всего, для снижения риска возникновения инфаркта следует отказаться от вредных привычек, так как они в списке причин заболевания занимают не последнее место. Кроме того, следует регулярно заниматься физическими упражнениями, полноценно отдыхать ночью, больше гулять на свежем воздухе и правильно питаться.
И наконец, необходимо регулярно контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови, а также своевременно проходить обследование у врача и не отказываться от приема лекарств, если есть веская причина для их приема.
«Если есть показания, то есть уже имеется какое-либо сердечно-сосудистое заболевание, то лекарства принимать необходимо, причем регулярно. Но обычно людям, имеющим факторы риска, например избыточный вес, достаточно придерживаться этих простых правил», — отметила в разговоре с журналистами kp.ru терапевт Юлия Морева.
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