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Posted 6 июня, 12:40

Published 6 июня, 12:40

Modified 10 сентября, 01:52

Updated 10 сентября, 01:52

Инфаркт миокарда: причины, симптомы, помощь, профилактика

Сердце устает: рассказываем о самых частых причинах инфарктов

6 июня 2024, 12:40
Фото: Изображение Midjourney
Инфаркт миокарда: причины, симптомы, помощь, профилактика
Инфаркт миокарда — опасное для жизни состояние, при котором в сердце происходят необратимые изменения. Чаще всего это заболевание диагностируется у граждан старше 50 лет, хотя изредка встречается и у более молодых людей. О причинах, симптомах и профилактике инфаркта — в нашем материале.

Что такое инфаркт миокарда

Инфаркт миокарда, как правило, развивается при ишемической болезни сердца, в результате чего наступает выраженная недостаточность кровообращения в коронарных сосудах, некроз тканей сердечной мышцы и кислородное голодание.

Причины инфаркта

В числе основных причин развития инфаркта миокарда — атеросклероз и спазмирование коронарных артерий. Кроме того, от тяжелого сердечного приступа не застрахованы люди с тромбозами, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и ожирением, а также курящие, злоупотребляющие алкоголем и часто испытывающие стресс.

Симптомы инфаркта миокарда

О развитии инфаркта могут свидетельствовать одышка, жжение или острая продолжительная боль в груди, отдающая в шею, руку, под лопатку или челюсть, иногда — боль в животе и тошнота, а также страх смерти. Однако некоторые заболевания — например, сахарный диабет — могут стать причиной бессимптомного протекания инфаркта.

Что делать, если человеку стало плохо с сердцем

Если вы стали свидетелем того, что у другого человека произошел сердечный приступ, следует немедленно уложить его на спину или придать ему полусидячее положение. Затем нужно успокоить больного, попросить не двигаться, обеспечить приток свежего воздуха и как можно скорее вызвать скорую.

Прежде всего, для снижения риска возникновения инфаркта следует отказаться от вредных привычекПрежде всего, для снижения риска возникновения инфаркта следует отказаться от вредных привычек
Прежде всего, для снижения риска возникновения инфаркта следует отказаться от вредных привычек. Фото: Изображение Midjourney

Профилактика инфаркта миокарда

Прежде всего, для снижения риска возникновения инфаркта следует отказаться от вредных привычек, так как они в списке причин заболевания занимают не последнее место. Кроме того, следует регулярно заниматься физическими упражнениями, полноценно отдыхать ночью, больше гулять на свежем воздухе и правильно питаться.

И наконец, необходимо регулярно контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови, а также своевременно проходить обследование у врача и не отказываться от приема лекарств, если есть веская причина для их приема.

«Если есть показания, то есть уже имеется какое-либо сердечно-сосудистое заболевание, то лекарства принимать необходимо, причем регулярно. Но обычно людям, имеющим факторы риска, например избыточный вес, достаточно придерживаться этих простых правил», — отметила в разговоре с журналистами kp.ru терапевт Юлия Морева.

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