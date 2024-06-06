Шашлык из индейки: быстро, вкусно и полезно

Posted 6 июня, 08:36
Published 6 июня, 08:36
Modified 10 сентября, 01:50
Updated 10 сентября, 01:50
А ведь мясо индейки является кладезем витаминов и других полезных веществ. Из этой статьи вы узнаете, почему вам стоит попробовать приготовить шашлык из индейки.
100 грамм филе грудки индейки содержит 20 граммов белка и всего 2,5 грамма жира. Кроме того, в мясе индейки есть витамины группы В, Е и РР, аминокислоты и такие микроэлементы, как цинк, фосфор, селен и другие, что делает индюшатину не только диетической, но и очень полезной для человеческого организма.
Мясо индейки для шашлыка можно приготовить различными способами и таким образом разнообразить его вкус. Например, в маринаде можно использовать цедру лимона, чеснок и пряности или приготовить порционное мясо с разным вкусом, с учетом пожеланий всех участников пикника. А если не хочется готовить классический шашлык на шампурах, всегда есть возможность запечь его на решетке для гриля в виде стейков или пожарить любым другим способом — да даже дома на сковородке!
Мясо индейки, как и мясо курицы, готовится достаточно быстро, особенно если оно перед этим было замариновано. Шашлык из индюшатины прекрасно сочетается с гарниром из запеченных на гриле или свежих овощей.
Для приготовления вкусного и сочного шашлыка из индюшатины на килограмм филе бедра индейки потребуется взять по 2 столовые ложки чесночного порошка и приправы для курицы, по 1 чайной ложке тимьяна и горчицы, 50 граммов майонеза, 30 мл соевого соуса, сок половинки лимона и соль по вкусу.
Мясо нужно нарезать небольшими кусочками, смешать с ингредиентами для маринада, накрыть крышкой или пленкой и убрать в холодильник на 4 часа или оставить при комнатной температуре на 2 часа. Затем нанизать на шампур или выложить на решетку для гриля и равномерно обжарить на углях со всех сторон. Примерно через 15 минут готовый шашлык можно будет подавать на стол.
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