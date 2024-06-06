Шашлык из индейки: быстро, вкусно и полезно

Мясо индейки для шашлыка можно приготовить различными способами и таким образом разнообразить его вкус. Например, в маринаде можно использовать цедру лимона, чеснок и пряности или приготовить порционное мясо с разным вкусом, с учетом пожеланий всех участников пикника. А если не хочется готовить классический шашлык на шампурах, всегда есть возможность запечь его на решетке для гриля в виде стейков или пожарить любым другим способом — да даже дома на сковородке!