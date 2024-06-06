Что приготовить на мангале: 5 простых рецептов НЕ шашлыка

Posted 6 июня, 12:28
Published 6 июня, 12:28
Modified 10 сентября, 01:52
Updated 10 сентября, 01:52
На мангале можно вкусно приготовить не только мясо, но и рыбу, выбирать следует плотную и жирную — например, скумбрию, карпа, форель и др. Почищенную рыбу нужно надрезать в нескольких местах, натереть чесноком с добавлением соли, трав и приправ по вкусу, а также растительным маслом, сбрызнуть лимонным соком и запекать на решетке на углях не более 15 минут.
Прекрасным дополнением к мясу или рыбе станут запеченные на углях овощи. Для того чтобы приготовить на мангале порции на четверых человек, потребуются баклажан, молодой кабачок, сладкий перец, помидор и головка красного лука — все по одной штуке, а также чеснок, оливковое масло, 30 мл бальзамического уксуса, зелень, соль и приправы по вкусу.
Чтобы приготовить овощи на мангале, их следует нарезать кружочками и замариновать в смеси из масла, уксуса, соли, приправ и чеснока, а затем разложить на решетке в следующем порядке: перец, через 2 минуты баклажан, еще через одну минуту кабачок, затем помидор и лук. Спустя еще 7 минут овощи можно подавать на стол.
Картошку можно просто приготовить в мангале, но мы предлагаем немного усложнить рецепт и добавить к ней бекон и репчатый лук. Нужно нарезать ингредиенты кусочками среднего размера, перемешать, посолить и выложить на фольгу. Плотно завернуть в 2-3 слоя и запекать на углях по 12-15 минут с каждой стороны.
Прекрасным дополнением к столу на пикнике станут запеченные на мангале целые шампиньоны. Предварительно грибы следует на пару часов замариновать в смеси из растительного масла, соевого соуса, небольшого количества уксуса, пары ложек майонеза, перца и соли по вкусу. Мариноваться шампиньоны должны в холодильнике. Затем грибы нужно насадить на шампур и приготовить на углях за 7-10 минут.
И наконец, чтобы приготовить на мангале это блюдо, потребуется взять примерно 2,5 кг свиных ребрышек, кетчуп, гранатовый сок, по 2 столовые ложки винного уксуса и меда, а также чеснок, приправы и растительное масло. Ребрышки следует предварительно нарезать на порции и замариновать, смешав все остальные ингредиенты минимум на два-три часа. Готовить деликатес на углях нужно примерно 30-35 минут.
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