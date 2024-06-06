Что приготовить на мангале: 5 простых рецептов НЕ шашлыка

На мангале можно вкусно приготовить не только мясо, но и рыбу, выбирать следует плотную и жирную — например, скумбрию, карпа, форель и др. Почищенную рыбу нужно надрезать в нескольких местах, натереть чесноком с добавлением соли, трав и приправ по вкусу, а также растительным маслом, сбрызнуть лимонным соком и запекать на решетке на углях не более 15 минут.