Еда-антистресс: какие продукты помогут организму справиться с тревогой

«Беспокойство, страх, апатия идут рука об руку с недостатком серотонина в мозге, отчего мы начинаем стремиться к продуктам, повышающим уровень гормона. В этом случае нужны продукты, содержащие триптофан — аминокислоту, которая преобразуется в серотонин. Триптофан содержится в сырах, сухофруктах, бобовых и черном шоколаде. Глюкоза помогает триптофану быстрее добраться к мозгу для выработки серотонина. Полезные и безопасные источники глюкозы — ягоды и фрукты».