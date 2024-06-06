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Posted 6 июня, 11:57

Published 6 июня, 11:57

Modified 10 сентября, 01:51

Updated 10 сентября, 01:51

Еда-антистресс: какие продукты помогут организму справиться с тревогой

Еда-антистресс: какие продукты помогут организму справиться с тревогой

6 июня 2024, 11:57
Фото: Изображение Midjourney
Еда-антистресс: какие продукты помогут организму справиться с тревогой
Как ни жаль, но стрессовое состояние становится практически нормой для россиян, живущих в больших городах. Бороться с ним можно при помощи спорта, стресса и еще питания. Какие продукты в этом случае рекомендуют специалисты.

Жирные сорта рыбы

Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 очень полезны для нашего мозга — они помогают поддерживать стабильное настроение, повышают стрессоустойчивость, укрепляют иммунитет. Также существует Омега-3 и растительного происхождения — содержится в семенах льна и чиа.

Цитрусовые

Эти ароматные фрукты, как известно, содержат много витамина С. Он чрезвычайно важен для продуктивной работы гормональной системы и регулирует выработку гормона стресса кортизола. Также большая концентрация витамина С есть в киви, шиповнике, болгарском перце.

Эти ароматные фрукты, как известно, содержат много витамина СЭти ароматные фрукты, как известно, содержат много витамина С
Эти ароматные фрукты, как известно, содержат много витамина С. Фото: 1MI

Нут

Восточный горох, который часто добавляют в плов и шурпу, содержит огромное количество триптофана, из которого вырабатывается тот самый «гормон счастья» серотонин, стабилизирующий наше настроение.

Шоколад

Темный шоколад — богатый источник железа. А дефицит этого микроэлемента, как известно, вызывает повышенную тревожность. Лучше всего употреблять шоколад с продуктами, содержащими витамин С, так микроэлемент лучше усвоится.

Темный шоколад — богатый источник железаТемный шоколад — богатый источник железа
Темный шоколад — богатый источник железа. Фото: 1MI

Чай

L-тианин — амнокислота, содержащаяся в неферментированных чайных листьях, улучшает мозговое кровообращение, стимулирует выработку «гормона счастья» дофамина, повышая настроение и устойчивость к стрессу. Сводит на нет симптомы тревожности, такие как раздражительность, усталость и чрезмерное волнение, а также улучшает качество сна.

Врач-диетолог Дарья Русакова:

«Беспокойство, страх, апатия идут рука об руку с недостатком серотонина в мозге, отчего мы начинаем стремиться к продуктам, повышающим уровень гормона. В этом случае нужны продукты, содержащие триптофан — аминокислоту, которая преобразуется в серотонин. Триптофан содержится в сырах, сухофруктах, бобовых и черном шоколаде. Глюкоза помогает триптофану быстрее добраться к мозгу для выработки серотонина. Полезные и безопасные источники глюкозы — ягоды и фрукты».

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#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
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