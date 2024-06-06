Еда-антистресс: какие продукты помогут организму справиться с тревогой

Posted 6 июня, 11:57
Published 6 июня, 11:57
Modified 10 сентября, 01:51
Updated 10 сентября, 01:51
Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 очень полезны для нашего мозга — они помогают поддерживать стабильное настроение, повышают стрессоустойчивость, укрепляют иммунитет. Также существует Омега-3 и растительного происхождения — содержится в семенах льна и чиа.
Эти ароматные фрукты, как известно, содержат много витамина С. Он чрезвычайно важен для продуктивной работы гормональной системы и регулирует выработку гормона стресса кортизола. Также большая концентрация витамина С есть в киви, шиповнике, болгарском перце.
Восточный горох, который часто добавляют в плов и шурпу, содержит огромное количество триптофана, из которого вырабатывается тот самый «гормон счастья» серотонин, стабилизирующий наше настроение.
Темный шоколад — богатый источник железа. А дефицит этого микроэлемента, как известно, вызывает повышенную тревожность. Лучше всего употреблять шоколад с продуктами, содержащими витамин С, так микроэлемент лучше усвоится.
L-тианин — амнокислота, содержащаяся в неферментированных чайных листьях, улучшает мозговое кровообращение, стимулирует выработку «гормона счастья» дофамина, повышая настроение и устойчивость к стрессу. Сводит на нет симптомы тревожности, такие как раздражительность, усталость и чрезмерное волнение, а также улучшает качество сна.
Врач-диетолог Дарья Русакова:
«Беспокойство, страх, апатия идут рука об руку с недостатком серотонина в мозге, отчего мы начинаем стремиться к продуктам, повышающим уровень гормона. В этом случае нужны продукты, содержащие триптофан — аминокислоту, которая преобразуется в серотонин. Триптофан содержится в сырах, сухофруктах, бобовых и черном шоколаде. Глюкоза помогает триптофану быстрее добраться к мозгу для выработки серотонина. Полезные и безопасные источники глюкозы — ягоды и фрукты».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14