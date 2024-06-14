Как распознать гормональные угри

Posted 14 июня, 09:48
Published 14 июня, 09:48
Modified 10 сентября, 02:19
Updated 10 сентября, 02:19
«Гормональные угри вызваны гормональными колебаниями в организме и проявляются в виде болезненных глубоких кистозных образований, обычно на нижней части лица и шее, — разъясняет доктор медицины, дерматолог Брук Джеффи. — Чаще встречаются у подростков и женщин в период менструации, беременности и менопаузы.
Специалист отмечает, что гормональные колебания, свойственные вышеуказанным периодам, увеличивают выработку кожного сала — оно в свою очередь закупоривает поры и способствует чрезмерному росту бактерий.
Лечение гормональных угрей включает в себя два подхода: наружное лечение для очищения пор и пероральные препараты для контроля гормональных колебаний организма (в частности, блокирование рецепторов андрогенов). Доктор Джеффи рекомендует местно использовать салициловую кислоту, бензоилпероксид или ретиноиды наряду с оральными контрацептивами.
«Полноценный сон важен для снижения колебаний уровня кортизола, которые также могут увеличить выработку кожного сала, — отмечает специалист. — Сокращение потребления молочных продуктов также может снизить выработку жира и, соответственно, кожные высыпания».
ВАЖНО!
Необходимо отличать гормональные угри от бактериальных угрей. Последние возникают из-за большого количества бактерий и кожного жира, располагаются в большей степени на поверхности кожи и часто содержат гной.
К специалисту следует обращаться, если по прошествии трех месяцев, в течение которых были использованы безрецептурные средства, соблюдались диета и режим отдыха, не произошло никаких изменений. Доктор Джеффи отмечает, что угревая сыпь, особенно большие и болезненные кисты, могут привести к образованию рубцов, поэтому важно своевременно проходить курс лечения.
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