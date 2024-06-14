Как распознать гормональные угри

К специалисту следует обращаться, если по прошествии трех месяцев, в течение которых были использованы безрецептурные средства, соблюдались диета и режим отдыха, не произошло никаких изменений. Доктор Джеффи отмечает, что угревая сыпь, особенно большие и болезненные кисты, могут привести к образованию рубцов, поэтому важно своевременно проходить курс лечения.