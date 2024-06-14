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Posted 14 июня, 06:00

Published 14 июня, 06:00

Modified 10 сентября, 02:18

Updated 10 сентября, 02:18

Что взять ребенку в летний лагерь: полный чек-лист

Собираем ребенка в летний лагерь — список вещей, которые нужно взять с собой

14 июня 2024, 06:00
Фото: Изображение Midjourney
Что взять ребенку в летний лагерь: полный чек-лист
Расскажем, как правильно собрать ребенка в летний лагерь и что нужно брать с собой. Чек-лист по сбору ребенка на летний отдых, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно вдали от дома.

Обычно летние лагеря размещают на своих сайтах список того, что должно быть у отдыхающих. Этот перечень может немного варьироваться в зависимости от направления лагеря и сезона.

Рекомендуем самостоятельно составить список вещей и распечатать его в двух экземплярах. Один оставьте себе, а другой положите в чемодан, чтобы ребенок при отъезде из летнего лагеря мог самостоятельно собрать вещи и ничего не оставить.

Одежда и обувь

  • Повседневная одежда: шорты, юбки, топы, сарафаны, майки, платья, футболки — несколько экземпляров;
  • Нарядная одежда для праздничных мероприятий;
  • Для купания — купальник (плавки), желательно в 2 экземплярах;
  • Джинсы либо брюки, кофта или худи — для прохладной погоды;
  • Спортивная одежда — для спортивных мероприятий;
  • Нижнее белье и носки — 6–7 экземпляров;
  • Головной убор;
  • Пижама;
  • Спортивная обувь;
  • Босоножки или сандалии;
  • Обувь для помещения;
  • Шлепки для душа.

Гигиенические принадлежности

  • Для чистки зубов — щетка и паста;
  • Мочалка;
  • Расческа;
  • Шампунь и гель для душа;
  • Мыло в мыльнице;
  • Полотенце;
  • Предметы интимной гигиены (для девочек);
  • Влажные салфетки.

Аптечка

  • Средства от комаров и других насекомых, солнцезащитные средства;
  • Бактерицидный пластырь;
  • Препараты, необходимые ребенку по индивидуальным медпоказаниям.

Учтите, что в каждом летнем лагере ребенку оказывается необходимая медпомощь, поэтому не стоит собирать в дорогу целую аптечку. Всё, что нужно, ребенок получит в лагере бесплатно.

Документы

Достаточно взять в летний лагерь паспорт или свидетельство о рождении и полис ОМС. Уточните, какие справки требуются при заселении, на официальном сайте учреждения.

Не стоит брать с собой дорогие гаджеты: планшетами, ноутбуками обычно не разрешают пользоваться, а телефон лучше положить кнопочный. И не забудьте про зарядку для телефона.

Обязательно выделите небольшую сумму наличных денег — это может понадобиться для экскурсий.

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#Светлана Павлова#Здоровье#Дети#Отдых#Все материалы авторов
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