Собираем ребенка в летний лагерь — список вещей, которые нужно взять с собой

Posted 14 июня, 06:00
Published 14 июня, 06:00
Modified 10 сентября, 02:18
Updated 10 сентября, 02:18
Обычно летние лагеря размещают на своих сайтах список того, что должно быть у отдыхающих. Этот перечень может немного варьироваться в зависимости от направления лагеря и сезона.
Рекомендуем самостоятельно составить список вещей и распечатать его в двух экземплярах. Один оставьте себе, а другой положите в чемодан, чтобы ребенок при отъезде из летнего лагеря мог самостоятельно собрать вещи и ничего не оставить.
Учтите, что в каждом летнем лагере ребенку оказывается необходимая медпомощь, поэтому не стоит собирать в дорогу целую аптечку. Всё, что нужно, ребенок получит в лагере бесплатно.
Достаточно взять в летний лагерь паспорт или свидетельство о рождении и полис ОМС. Уточните, какие справки требуются при заселении, на официальном сайте учреждения.
Не стоит брать с собой дорогие гаджеты: планшетами, ноутбуками обычно не разрешают пользоваться, а телефон лучше положить кнопочный. И не забудьте про зарядку для телефона.
Обязательно выделите небольшую сумму наличных денег — это может понадобиться для экскурсий.
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