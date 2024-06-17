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Posted 17 июня, 15:28

Published 17 июня, 15:28

Modified 10 сентября, 02:27

Updated 10 сентября, 02:27

Мехико

Без воды: жители Мехико оказались на грани катастрофы

17 июня 2024, 15:28
Фото: Фрагмент видео
Мехико
Рекордная жара и годы нарастающей засухи, закончившиеся в июне прошлого года ветрами Эль-Ниньо, привели к историческому дефициту водохранилищ Мехико. Сейчас резервуары заполнены менее чем на 27 процентов.

Последствия для столицы Мексики до сих пор были разрушительны: согласно анализу данных местного управления водоснабжения, в более чем 550 районах отключена водопроводная вода или снижено её давление. Эти меры по экономии воды вынуждают жителей наполнять любые кувшины, которые они могут собрать, в результате нерегулярных и дорогостоящих поставок в цистернах. С началом лета 23-миллионный мегаполис оказался на грани катастрофы, пишет nationalgeographic.com.

Если в ближайшее время не пойдут проливные дожди, в конце июня городская система водоснабжения Куцамалы может достичь «нулевого дня» — момента, когда водохранилища перестанут перекачивать воду. Это означает, что почти в четверти города (даже в тех зонах, которые обычно избегали нехватки воды) краны пересохнут. Водоносные горизонты, откуда поступает около 70 процентов воды города, продолжат давать воду, но они тоже находятся в опасности.

«Мы находимся в поистине ужасной ситуации», — сказал Хосе Луис Луеге, бывший глава национальной водной комиссии и советник политической оппозиции страны. Он помог который помог обозначить крайний срок «Нулевого дня» в Мехико. «На данный момент я действительно делаю ставку на чудо».

Во всем мире изменение климата усугубляет засухи, ставя под угрозу городские районы с бесконтрольной застройкой и ветхой водной инфраструктурой. Идея «Нулевого дня», используемая во всем мире для кампаний по экономии воды, оказалась полезной для освещения данной проблемы.

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#Марина Колодкина#Общество#Вода#Все материалы авторов#Чистая вода
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