Без воды: жители Мехико оказались на грани катастрофы

Если в ближайшее время не пойдут проливные дожди, в конце июня городская система водоснабжения Куцамалы может достичь «нулевого дня» — момента, когда водохранилища перестанут перекачивать воду. Это означает, что почти в четверти города (даже в тех зонах, которые обычно избегали нехватки воды) краны пересохнут. Водоносные горизонты, откуда поступает около 70 процентов воды города, продолжат давать воду, но они тоже находятся в опасности.