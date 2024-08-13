Стало известно, от какой привычки надо избавиться для ускорения метаболизма

Недоедание может привести к дефициту питательных веществ, ослаблению иммунитета, повышению уровня стресса и даже набору веса. Согласно исследованию в журнале Nutrients, недостаток макро- и микроэлементов нарушает метаболизм. Нерегулярное питание связано с риском хронических заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Статья в Journal of Endocrinological Investigation указывает, что ограничение калорий увеличивает уровень кортизола, что также замедляет метаболизм.