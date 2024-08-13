Стало известно, от какой привычки надо избавиться для ускорения метаболизма

Posted 13 августа, 12:58
Published 13 августа, 12:58
Modified 10 сентября, 02:08
Updated 10 сентября, 02:08
Недостаточное питание — главный враг метаболизма. Когда вы недоедаете, организм не получает достаточно калорий для поддержания базовых функций, таких как дыхание и пищеварение.
Недоедание часто происходит из-за строгих диет или пропуска приёмов пищи. Ваше тело, как автомобиль без топлива, начинает работать хуже, замедляя обмен веществ. Это может привести к снижению энергии, когнитивных функций и активности.
Недоедание может привести к дефициту питательных веществ, ослаблению иммунитета, повышению уровня стресса и даже набору веса. Согласно исследованию в журнале Nutrients, недостаток макро- и микроэлементов нарушает метаболизм. Нерегулярное питание связано с риском хронических заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Статья в Journal of Endocrinological Investigation указывает, что ограничение калорий увеличивает уровень кортизола, что также замедляет метаболизм.
Чтобы поддерживать метаболизм на высоком уровне, следуйте этим советам:
Установите ежедневные временные рамки для приема пищи, чтобы поддерживать циркадный ритм и стабильный обмен веществ.
Включайте в рацион углеводы, белки, фрукты и овощи для обеспечения организма необходимыми макро- и микроэлементами. Белок помогает поддерживать обмен веществ и уровень энергии, написал журнал Shape.ru.
Следуя этим простым советам, вы сможете поддерживать свой метаболизм на оптимальном уровне и избегать нежелательных последствий недоедания.
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