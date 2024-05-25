4 витамина и минерала, которых вам может не хватать

Железо — это очень важный минерал для нашего тела. Оно помогает создавать гемоглобин — это вещество в крови, которое переносит кислород от легких ко всем частям тела. Без железа гемоглобина не будет достаточно, и кислород не сможет добраться до всех клеток. Это может способствовать усталости и слабости.