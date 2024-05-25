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Posted 25 мая, 12:47

Published 25 мая, 12:47

Modified 9 сентября, 23:43

Updated 9 сентября, 23:43

4 витамина и минерала, которых вам может не хватать

4 витамина и минерала, которых вам может не хватать

25 мая 2024, 12:47
Фото: 1MI
4 витамина и минерала, которых вам может не хватать
Недостаток определенных витаминов и минералов может стать причиной спутанности в голове. Эти необходимые питательные вещества являются ключом к поддержанию ясности ума.

Когнитивная дисфункция, также известная как «мозговой туман», характеризуется спутанностью сознания, рассеянностью и невнимательностью. Умственная вялость и истощение еще больше усугубляют состояние.

Это состояние может возникать по различным причинам, включая воспаление нервной системы, некачественный сон, употребление психоактивных веществ, побочные эффекты лекарств, чрезмерный стресс или переутомление.

В некоторых случаях когнитивная дисфункция может быть связана с COVID-19 или являться следствием дефицита определенных витаминов и минералов. В таких ситуациях организм сталкивается не только с физическими симптомами, но и с ухудшением когнитивных функций.

При постоянном «мозговом тумане» рекомендуется обратиться к врачу для выявления первопричины. Одним из возможных факторов может быть дефицит ключевых витаминов, необходимых для оптимальной работы мозга. Рассмотрим четыре наиболее распространенные причины, связанные с дефицитом витаминов.

Проблема кроется в недостатке ключевых витаминов, которые необходимы для нормальной работы мозга.Проблема кроется в недостатке ключевых витаминов, которые необходимы для нормальной работы мозга.
Проблема кроется в недостатке ключевых витаминов, которые необходимы для нормальной работы мозга.. Фото: 1MI

Витамин В12

Витамин B12, также известный как кобаламин, помогает нервам работать правильно, делает кровь здоровой и крепкой, а также помогает клеткам расти и размножаться. Без витамина B12 нервы может страдать процесс синтеза ДНК, образования эритроцитов и нормальное функционирование нервов.

Содержится:

  1. Молочные продукты: молоко, йогурт, сыр и масло.
  2. Яйца: особенно желток.
  3. Мясо: говядина, свинина, курица и рыба, особенно лосось и треска.

Для поддержания здоровья взрослым рекомендуется получать около 2,4 микрограмма витамина B12 в день.

Витамин Д

Витамин D — это важный помощник для нашего тела. Он помогает костям быть крепкими и здоровыми, так как именно этот витамин помогает усваивать кальций и фосфор. Витамин D также помогает нашей иммунной системе и мозгу.

Содержится:

  • Солнечный свет
  • Жирная рыба: лосось, сардины, треска.
  • Яичные желтки.
  • Молоко и крупы.

Большинству взрослых необходимо около 600 международных единиц в день. Этого относительно легко достичь в теплое и солнечное время года.

Железо является важным минералом, необходимым для производства гемоглобина, который отвечает за транспортировку кислорода по организму.Железо является важным минералом, необходимым для производства гемоглобина, который отвечает за транспортировку кислорода по организму.
Железо является важным минералом, необходимым для производства гемоглобина, который отвечает за транспортировку кислорода по организму.. Фото: 1MI

Железо

Железо — это очень важный минерал для нашего тела. Оно помогает создавать гемоглобин — это вещество в крови, которое переносит кислород от легких ко всем частям тела. Без железа гемоглобина не будет достаточно, и кислород не сможет добраться до всех клеток. Это может способствовать усталости и слабости.

Кроме того, железо помогает нам создавать энергию. Оно участвует в процессах, которые превращают пищу в энергию, которую мы можем использовать для движения и других действий.

Содержится:

  • Красное мясо: говядина, свинина.
  • Бобы: фасоль, чечевица, горох.
  • Орехи: миндаль, кешью.
  • Сухофрукты: сушеные абрикосы, сушеные финики.
  • Обогащенные крупы: овсянка, киноа.

Взрослому мужчине требуется около 8 мг в день, взрослой женщине в возрасте от 19 до 50 лет требуется около 18 мг в день.

Магний

Магний участвует в огромном количестве процессов, которые происходят внутри нас каждую секунду. Во-первых, магний помогает нашим мышцам сокращаться и расслабляться. Без достаточного количества магния мы можем чувствовать мышечную усталость и спазмы.

Во-вторых, магний важен для нашей нервной системы. Он помогает передавать сигналы между нервными клетками. При дефиците мы можем испытывать нервозность, беспокойство или даже депрессию.

Кроме того, магний влияет на наш мозг и помогает улучшить концентрацию и память. Это значит, что если у нас достаточно магния, мы можем лучше учиться, работать и решать сложные задачи.

Содержится:

  • Семена тыквы.
  • Миндаль.
  • Шпинат.
  • Картофель.
  • Обогащенные крупы: овсянка, киноа.

Взрослым мужчинам следует стремиться к дозе от 400 до 420 мг в день, тогда как взрослым женщинам требуется от 310 до 320 мг в день (и еще примерно на 40 мг во время беременности).

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#Ольга Харина#Общество#Здоровье#Питание#Еда#Овощи#Фрукты#Здоровое питание#Сбалансированное питание#Принципы питания#Здоровый образ жизни#Здоровое похудение#Поддержание здоровья
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