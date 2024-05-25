4 витамина и минерала, которых вам может не хватать

Posted 25 мая, 12:47
Published 25 мая, 12:47
Modified 9 сентября, 23:43
Updated 9 сентября, 23:43
Когнитивная дисфункция, также известная как «мозговой туман», характеризуется спутанностью сознания, рассеянностью и невнимательностью. Умственная вялость и истощение еще больше усугубляют состояние.
Это состояние может возникать по различным причинам, включая воспаление нервной системы, некачественный сон, употребление психоактивных веществ, побочные эффекты лекарств, чрезмерный стресс или переутомление.
В некоторых случаях когнитивная дисфункция может быть связана с COVID-19 или являться следствием дефицита определенных витаминов и минералов. В таких ситуациях организм сталкивается не только с физическими симптомами, но и с ухудшением когнитивных функций.
При постоянном «мозговом тумане» рекомендуется обратиться к врачу для выявления первопричины. Одним из возможных факторов может быть дефицит ключевых витаминов, необходимых для оптимальной работы мозга. Рассмотрим четыре наиболее распространенные причины, связанные с дефицитом витаминов.
Витамин B12, также известный как кобаламин, помогает нервам работать правильно, делает кровь здоровой и крепкой, а также помогает клеткам расти и размножаться. Без витамина B12 нервы может страдать процесс синтеза ДНК, образования эритроцитов и нормальное функционирование нервов.
Содержится:
Для поддержания здоровья взрослым рекомендуется получать около 2,4 микрограмма витамина B12 в день.
Витамин D — это важный помощник для нашего тела. Он помогает костям быть крепкими и здоровыми, так как именно этот витамин помогает усваивать кальций и фосфор. Витамин D также помогает нашей иммунной системе и мозгу.
Содержится:
Большинству взрослых необходимо около 600 международных единиц в день. Этого относительно легко достичь в теплое и солнечное время года.
Железо — это очень важный минерал для нашего тела. Оно помогает создавать гемоглобин — это вещество в крови, которое переносит кислород от легких ко всем частям тела. Без железа гемоглобина не будет достаточно, и кислород не сможет добраться до всех клеток. Это может способствовать усталости и слабости.
Кроме того, железо помогает нам создавать энергию. Оно участвует в процессах, которые превращают пищу в энергию, которую мы можем использовать для движения и других действий.
Содержится:
Взрослому мужчине требуется около 8 мг в день, взрослой женщине в возрасте от 19 до 50 лет требуется около 18 мг в день.
Магний участвует в огромном количестве процессов, которые происходят внутри нас каждую секунду. Во-первых, магний помогает нашим мышцам сокращаться и расслабляться. Без достаточного количества магния мы можем чувствовать мышечную усталость и спазмы.
Во-вторых, магний важен для нашей нервной системы. Он помогает передавать сигналы между нервными клетками. При дефиците мы можем испытывать нервозность, беспокойство или даже депрессию.
Кроме того, магний влияет на наш мозг и помогает улучшить концентрацию и память. Это значит, что если у нас достаточно магния, мы можем лучше учиться, работать и решать сложные задачи.
Содержится:
Взрослым мужчинам следует стремиться к дозе от 400 до 420 мг в день, тогда как взрослым женщинам требуется от 310 до 320 мг в день (и еще примерно на 40 мг во время беременности).
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