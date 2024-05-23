5 простых суперфудов, которые вы найдете на собственной кухне

Облепиха Квашеная капуста Морские водоросли Клюква Гречка

Виктория Бекхэм и Мадонна знают всё о пользе суперфудов для здоровья и красоты. Но в перечне популярных экзотических продуктов есть те, что знакомы нам с детства. Мы подобрали суперфуды российской кухни, не менее полезные, чем мангустины и ягоды годжи.