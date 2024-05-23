5 простых суперфудов, которые вы найдете на собственной кухне

Posted 23 мая, 14:03
Published 23 мая, 14:03
Modified 9 сентября, 19:40
Updated 9 сентября, 19:40
Оранжевые ягодки содержат не меньше полезных веществ, чем популярный суперфуд — ягоды асаи. Облепиха богата антиоксидантами, витаминами, микроэлементами. Помогает укрепить иммунитет, замедлить процессы старения в организме. Для тех, кто заботится о здоровом питании, рекомендуют использовать ягоды в качестве перекуса или готовить напитки на основе облепихи.
О пользе ферментированных продуктов не устают повторять все приверженцы суперфудов. Для нас самым привычным ферментированным продуктом является квашеная капуста. Включайте квашеную капусту в меню здорового питания с крупами и рисом, готовьте на ее основе супы, добавляйте в овощные блюда.
Доступный и очень полезный суперфуд, который можно найти в любом магазине. Необязательно покупать популярную спирулину, для здорового питания подойдут любые съедобные морские водоросли. Продукт отлично сочетается с рыбой, овощами, салатами.
Полезная ягодка вмещает в себя целый набор витаминов, антиоксидантов, а также яблочную, щавелевую, лимонную, пектиновую кислоты. Этот отечественный суперфуд благотворно влияет на состояние кожи, укрепляет иммунитет, улучшает работу сердца и ЖКТ. Включайте клюкву в рацион здорового питания в качестве перекуса, готовьте на ее основе морсы, соки, смузи.
Отличная альтернатива популярному суперфуду — киноа, рекордсмену по содержанию белка, клетчатки, витаминов и минералов. Привычная нам гречка ничуть не хуже. Крупа включается в различные диеты и меню здорового питания
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